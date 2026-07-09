Luis Otero Alcántara, símbolo de la represión en Cuba, pone a prueba la apertura del régimen ante su posible liberación

Este jueves 9 de julio se cumple el plazo. La fecha, clave para la disidencia y ratificada por el Tribunal Supremo cubano, marca el fin formal de la condena de cinco años impuesta al artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. El fundador del Movimiento San Isidro (MSI), declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue desterrado en el penal de máxima seguridad de Guanajay tras ser detenido en los preámbulos de las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

Otero Alcántara se ha convertido en un símbolo de los presos políticos cubanos. Representa una fractura política y social que el castrismo nunca supo cómo digerir. Nacido en 1987 en el barrio humilde de El Cerro, en La Habana, este artista autodidacta e irreverente construyó su lucha por la libertad de expresión desde la marginalidad, utilizando el arte de performance y el espacio público para interpelar directamente al poder. Su lenguaje conectó con los jóvenes de los solares habaneros, con los músicos de reguetón y con una intelectualidad urbana que encontró en su rebeldía una vía de escape al monólogo oficial. Su activismo se convirtió en un catalizador cívico que unió la precariedad de los barrios con la demanda de libertad de expresión, lo que llevó al régimen a desatar en su contra una campaña de acoso, detenciones arbitrarias y difamación televisiva sin precedentes.

Su esperada excarcelación ocurre en el momento de mayor fragilidad del régimen de los Castros. El país vuelve a amanecer sumido en la penumbra tras sufrir esta misma semana su tercer apagón generalizado en menos de seis meses, que dejó a los 9,6 millones de habitantes sin corriente de golpe, y sacudido por protestas callejeras en barrios habaneros como Jaimanitas, Regla y La Lisa al grito de "queremos dormir con luz" y "abajo la dictadura".

Este contexto sitúa al Gobierno de Miguel Díaz-Canel en una posición incómoda. Por un lado, la urgencia de simular una apertura económica radical, con un inédito paquete de 176 reformas de corte neoliberal debatidas a contracorriente en el seno del Partido Comunista (PCC), y por otro, se mantiene una política de asfixia absoluta en las calles.

Guanajay y el miedo a una "causa fabricada" Las últimas semanas en la celda de Otero Alcántara han estado marcadas por un apagón informativo como el que sufre la mayor parte del pueblo cubano. Las autoridades de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa, le han cortado de manera deliberada el acceso a las llamadas internacionales, una de las pocas vías que le quedaban para comunicarse con su equipo de apoyo en el exterior. Este aislamiento forma parte de los protocolos psicológicos que el aparato de la Seguridad del Estado aplica sobre los presos políticos de alto perfil a medida que se acercan fechas clave, buscando quebrar su resistencia y la de sus redes de apoyo. "Siempre hay miedo, desesperación e intranquilidad", relata desde el exilio Yanelys Núñez, activista, curadora de arte y miembro del equipo de trabajo del joven preso. A las puertas del 9 de julio, el entorno cercano a Luis Manuel teme que el régimen ejecute una "causa fabricada" de última hora dentro del penal para prorrogar su cautiverio de manera indefinida, un recurso común para privar de libertad. "Realmente pueden instigar a otros presos comunes o a los propios oficiales para generar una discusión, provocar una reacción física en Luis Manuel y luego culparlo de desacato o atentado", advierte Núñez, en declaraciones a RTVE Noticias. La tensión dentro de las rejas ha escalado en los últimos meses en sintonía con la crisis que se vive en el exterior. Los testimonios que han logrado burlar las rejas de Guanajay describen un ambiente de hostilidad extrema. "Hace un par de meses, un oficial de la prisión lo amenazó de muerte directamente a él y a otros detenidos políticos", denuncia la activista. "Les advirtió textualmente que si la situación en el país se descontrolaba o si los estadounidenses llegaban, los primeros en ser fusilados dentro de la cárcel serían ellos", añade. Según organizaciones jurídicas como Cubalex, que monitorizan la situación legal de los prisioneros políticos en la isla, el cómputo penal debió otorgarle la libertad condicional mucho antes. Por reglamento de cárceles y prisiones, y al no registrar indisciplinas graves, Otero Alcántara tenía derecho a los beneficios de reducción de condena por trabajo o conducta. Sin embargo, el Estado cubano ha dilatado los tiempos de forma discrecional, aferrándose al 9 de julio como un límite político inamovible. Si finalmente cruza las puertas de Guanajay este jueves, el consenso de los analistas y de su propio círculo apunta a que su destino será montar en un avión directo al exilio forzado. El hermetismo que rodea la logística de su salida alimenta la tesis de una operación exprés coordinada entre la Seguridad del Estado y autoridades extranjeras para trasladarlo directamente desde la celda hasta la pista de despegue del Aeropuerto Internacional José Martí. "Ellos no quieren a Luis Manuel en las calles cubanas, le tienen pánico a su capacidad de convocatoria en los barrios", concluye Núñez.

El nuevo Código Penal El Código Penal aprobado a finales de 2022 codificó penalmente las tácticas usadas para desmantelar al Movimiento San Isidro. El principal escollo es el Artículo 143, que castiga con penas de hasta 10 años de cárcel a quien reciba financiación externa para actividades consideradas contrarias al Estado. "No ha ayudado en nada, al contrario, ha recrudecido el entramado represivo", señala el abogado de Cubalex, Alain Espinosa. "Crea una inseguridad jurídica terrible; puede criminalizar absolutamente todo, desde recibir fondos para un proyecto o un medio independiente, hasta recibir una recarga telefónica o el envío de un medicamento desde el extranjero", explica a RTVE Noticias. Espinosa recuerda además el doble rasero moral del cargo por el que se encerró a Otero Alcántara, "ultraje a los símbolos de la patria", motivado por su performance Drapeau, en la que portaba la bandera cubana sobre sus hombros como objeto cotidiano. "Existen numerosos antecedentes de revistas y actos oficiales donde se usaba la bandera con desnudos explícitos en favor del discurso oficial y se catalogaba como arte excelso. Con Luis Manuel se usó como pretexto político para sacarlo de circulación", argumenta.

Una disidencia sin líderes, pero con cacerolas Cinco años después del arresto del artista, la oposición interna ha mutado sustancialmente. Las detenciones en vísperas del 4 de julio para impedir que periodistas independientes acudieran a una recepción diplomática en Miramar demuestran que el control policial sobre objetivos específicos sigue intacto. "El Movimiento San Isidro está desarticulado, forzado al exilio o en prisión", asume Núñez. Yadiris Luis Fuentes, periodista cubana exiliada, refrenda en declaraciones a RTVE Noticias que "no existen resquicios de libertad autónomos; si el activismo es independiente, la Seguridad del Estado lo tumba". No obstante, la falta de líderes visibles no ha apagado el malestar, más bien lo ha descentralizado. En las últimas semanas de este caluroso julio de 2026, el descontento ha escalado a cifras récord de protestas vecinales espontáneas en toda la isla. Lo paradójico es que los manifestantes están acudiendo exactamente a la misma provocación simbólica que encendió el arte de Otero Alcántara. Con cortes de luz que superan las 30 horas consecutivas en La Habana, la frustración popular ha dejado atrás los manifiestos artísticos para expresarse con cacerolazos y actos de sabotaje. "En Morón le prendieron fuego a la sede del Partido Comunista y recientemente quemaron el museo de un exlíder de la revolución", detalla Yanelys Núñez. Para los más de 1.000 presos políticos hacinados en la isla, el destierro es la única baza de salvación, aunque el coste psicológico sea demoledor. "Te obligan a irte para neutralizar tu impacto", confiesa la periodista exiliada Yadiris Luis Fuentes. "Llegas a un entorno diferente y tienes que trabajar en oficios que no son el tuyo para sobrevivir mientras intentas mantener el activismo. Es extremadamente difícil", añade.