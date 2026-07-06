El sistema eléctrico nacional de Cuba ha sufrido este lunes un apagón generalizado que ha dejado sin corriente a toda la isla, según ha anunciado el Gobierno cubano. La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) se encuentra investigando las causas de esta desconexión total, que afecta de forma directa a una población de 9,6 millones de habitantes.

"Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas. Se continuará informando al respecto", ha puntualizado la UNE a través de sus redes sociales. Este nuevo colapso del suministro representa la tercera gran avería general en menos de seis meses y la octava que registra el país desde finales de 2024.

Bloqueo energético La red eléctrica de Cuba sufre cortes generales o parciales de forma recurrente debido a la vetsuted de sus infraestructuras y a la crónica escasez de combustible. Sin embargo, los apagones diarios se han intensificado drásticamente desde que Washington impusiera en enero un bloqueo petrolero. Esta medida impide el suministro regular de carburante para los grupos electrógenos de emergencia, encargados de complementar la generación de las centrales térmicas. Según los datos disponibles, desde el inicio de las sanciones en enero, Washington solo ha autorizado la llegada a la isla de un único petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo. La producción eléctrica del país descansa fundamentalmente sobre siete centrales térmicas envejecidas, algunas de ellas con más de 40 años de explotación en activo. Esto provoca averías frecuentes y paradas obligatorias por mantenimiento que merman el sistema.