Muere Ramiro Valdés, histórico comandante de la Revolución cubana cercano a Fidel Castro

El viceprimer ministro cubano Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la Revolución cubana, cercano a Fidel y Raúl Castro, ha fallecido este domingo a los 94 años en La Habana. Durante seis décadas ocupó puestos de poder, incluida la vicepresidencia, y es considerado el arquitecto del engranaje del aparato de seguridad, el espionaje interno y la represión en la isla

"La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre. Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria", ha informado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un mensaje en X. Aunque no se ha aclarado la causa de la muerte, desde hacía meses se sabía que Valdés estaba enfermo.

Valdés se embarcó en 1956 en el yate Granma, junto con los hermanos Castro y el Che Guevara, para emprender la Revolución que terminó por derrocar al dictador Fulgencio Batista tres años después. Desde entonces, toda su vida ha estado en la primera línea del poder de la Cuba revolucionaria, pero alejado de los focos.

Considerado héroe de la República, es uno de los únicos tres comandantes de la Revolución (junto con Guillermo García Frías y el fallecido Juan Almeida), fue ministro del Interior durante 23 años y vicepresidente dos décadas. Sus biógrafos lo describen como trabajador, metódico y obstinado, pero también intransigente y reservado. Él se definía como marxista ortodoxo y prosoviético, en línea con Raúl Castro y el Che Guevara.

A pesar de su avanzada edad, en sus últimos años de vida, y a pesar del relevo generacional en el poder que impulsó el propio Raúl Castro, Valdés ejercía como viceprimer ministro, puesto desde el que supervisaba cuestiones socioeconómicas como los programas de construcción de viviendas, la producción de materiales, la generación eléctrica y las inversiones industriales.

Nacido en Artemisa,en el oeste de Cuba, el 28 de abril de 1932, Valdés era uno de los últimos representantes de la generación histórica de la Revolución, casi siempre en el estrecho círculo de poder de Fidel Castro, desde que este tomara el poder en 1959 para dar un giro, primero socialista, y luego comunista soviético, al destino de Cuba.

Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres, que se nubla con el dolor de su partida. ¡Hasta la victoria siempre, Comandante!", ha terminado su mensaje de homenaje Díaz-Canel.