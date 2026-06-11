EE. UU. sanciona a la petrolera estatal cubana CUPET en medio de la escalada de tensiones entre los dos países

El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET). La empresa, según el Ejecutivo liderado por Donald Trump, cuenta con activos que fueron "expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses".

CUPET, dedicada a la extracción, refinamiento y producción de crudo, pasó este jueves a formar parte de la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.) del Departamento del Tesoro que engrosa la relación de entidades gubernamentales y cargos cubanos sancionados, incluido el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un mensaje publicado en la red social X ha defendido la medida y ha advertido que seguirán actuando contra el Gobierno de Cuba: "El Presidente Trump desea un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y oportunidades económicas y políticas. Hasta entonces, continuaremos atacando la capacidad del régimen comunista para utilizar su comercio de energía para impulsar su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano".

"Durante décadas, el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible, utilizándolo para el avión privado de los Castro, las fuerzas de seguridad empleadas para reprimir al pueblo cubano, para mantener iluminados hoteles turísticos vacíos y para transportar personas en autobuses para protestas simuladas y maniobras políticas. Todo esto mientras el pueblo cubano sufría apagones y esperaba semanas para llenar el tanque de sus autos", reza el mensaje.