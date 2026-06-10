El secretario de Guerra de EE.UU. viaja a Guantánamo en medio de las tensiones y sanciones a Cuba

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, viaja este miércoles por primera vez desde que asumió el cargo a la Bahía de Guantánamo, Cuba, para reunirse con las tropas desplegadas en la base y con mandos del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en medio de tensiones y una serie de sanciones contra La Habana.

El viaje forma parte de una gira de supervisión de las operaciones militares en la región y de contacto directo con las fuerzas desplegadas, en un momento de refuerzo de la presencia estadounidense en el Caribe y Oriente Medio, según informa el Pentágono.

Una semana antes, el Gobierno estadounidense intensificó la presión sobre Cuba al imponer sanciones económicas a varias figuras cubanas, entre ellas el presidente Miguel Díaz-Canel y miembros de la familia Castro. Estas sanciones "buscan fortalecer el bloqueo y el clima de conflicto entre Cuba y Estados Unidos", declaró el presidente cubano el jueves.

08.11 min Crisis en Cuba: "Lo más inteligente sería una negociación real y un pacto abierto a la democracia"

Luego de su viaje a la base, Hegseth se dirigirá a Florida, donde tendrá reuniones con los altos mandos del CENTCOM. Este tipo de desplazamientos forma parte de su agenda habitual de supervisión de tropas, con visitas periódicas a bases militares dentro y fuera de Estados Unidos para mantener contacto directo con los mandos y el personal desplegado.