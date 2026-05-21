Cuba condena en los "términos más enérgicos" la acusación de EE.UU. contra Raúl Castro

El Gobierno de Cuba ha condenado "en los términos más enérgicos" la acusación presentada en EE.UU. contra el expresidente Raúl Castro por el derribo por fuerzas de la isla de dos avionetas — que dejó cuatro muertos hace treinta años— y la ha calificado de "canalla" e "infame".

"El Gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política, que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996" sostiene una declaración firmada por el Gobierno Revolucionario.

Asimismo , ha señalado que Washington "omite, entre otros detalles, las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel período ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los EE.UU. y la Organización de la Aviación Civil Internacional, sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo" de la isla por parte de la organización anticastrista Hermanos al Rescate, radicada en Miami.

Acusa de "cinismo" a EE.UU. La Habana ha afirmado que su respuesta "constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad". "Estados Unidos, que ha sido víctima del uso de la aviación civil con fines terroristas, no permite ni permitiría la violación hostil y provocadora de aeronaves extranjeras sobre su territorio y actuaría, como lo ha demostrado, con el uso de la fuerza", ha añadido. El Gobierno cubano considera, además, de "gran cinismo" que "formule esta acusación el mismo Gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de los Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar, por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados". Asimismo, ha tachado de "espuria" la acusación contra "el líder de la Revolución Cubana" —Raúl Castro—, y la ha atribuido a "los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta" contra la isla mediante el reforzamiento de "medidas coercitivas unilaterales", así como el bloqueo energético aplicado desde enero y las amenazas de agresión armada. Cuba advierte de que un ataque estadounidense provocaría un "baño de sangre"