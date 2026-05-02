Cuba dice que no se dejará "amedrantar" ante la amenaza de intervención de Trump y apela a la comunidad internacional
- Trump ha asegurado que tomará la isla "de inmediato" tras acabar su "trabajo" en Irán
- EE.UU. ha redoblado las sanciones contra el país caribeño en las últimas horas
Cuba ya ha respondido a la nueva amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de tomar la isla de forma "inmediata" una vez acabe el "trabajo" en Irán. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha avisado de que los isleños no se dejarán "amedrentar", mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre si permitirá un ataque militar de Estados Unidos al país caribeño.
"El presidente de EE.UU. eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes", ha denunciado en redes sociales Díaz-Canel y ha agregado: "La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".
El presidente cubano ha considerado que las amenazas de la Administración Trump a Cuba buscan solamente "satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación", al parecer en referencia a partes de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.
No obstante, Díaz-Canel ha lanzado una advertencia: "Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba". "Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional", ha afirmado el presidente cubano.
En el mismo tono, y también en X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha respondido a Trump: "Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo.
El Gobierno cubano convirtió este viernes la celebración del Primero de mayo en una concentración de apoyo y centró sus lemas en la defensa de la soberanía nacional y la independencia frente a la creciente presión de EE.UU
Trump redobla las sanciones sobre la isla
La reacción de Cuba responde a las declaraciones unas horas antes de Trump, que ha asegurado que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato", pero ha aclarado que primero terminará con el "trabajo" en Irán y desplazará de vuelta al mar Caribe al portaaviones USS Abraham Lincoln.
Este mismo viernes Washington redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros. Según la nueva orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno cubano se le bloquearán totalmente sus activos en EE.UU.
También esta semana, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos en su territorio y aseguró que la Administración Trump no lo tolerará.
Asimismo, el Senado estadounidense rechazó el martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre Cuba.
Desde enero, Washington ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.