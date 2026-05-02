Cuba dice que no se dejará "amedrantar" ante la amenaza de intervención de Trump y apela a la comunidad internacional

Cuba ya ha respondido a la nueva amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de tomar la isla de forma "inmediata" una vez acabe el "trabajo" en Irán. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha avisado de que los isleños no se dejarán "amedrentar", mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre si permitirá un ataque militar de Estados Unidos al país caribeño.

"El presidente de EE.UU. eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes", ha denunciado en redes sociales Díaz-Canel y ha agregado: "La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE.UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico".

El presidente cubano ha considerado que las amenazas de la Administración Trump a Cuba buscan solamente "satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación", al parecer en referencia a partes de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

No obstante, Díaz-Canel ha lanzado una advertencia: "Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba". "Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional", ha afirmado el presidente cubano.

En el mismo tono, y también en X, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha respondido a Trump: "Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo.

El Gobierno cubano convirtió este viernes la celebración del Primero de mayo en una concentración de apoyo y centró sus lemas en la defensa de la soberanía nacional y la independencia frente a la creciente presión de EE.UU