EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato", afirma Trump
- Trump añadió que al terminar en Irán podría hacer que el portaviones USS Abraham Lincoln viaje al Caribe
- Cuba rechaza las nuevas sanciones “coercitivas” de Trump, un “castigo colectivo contra el pueblo cubano”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y añadió que primero terminará con el "trabajo" en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.
Trump añadió que al terminar en Irán podría hacer que el portaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y "se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían "muchas gracias, nos rendimos".
La intervención del republicano se produjo en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro en Florida entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas, donde Trump fue invitado principal en un acto cerrado con asistentes seleccionados.
Este mismo viernes, la Administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.
Según la orden ejecutiva firmada hoy, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno de La Habana se le aplicará el bloqueo total de sus activos en EE.UU.
También esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.
El Senado rechazó este martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.
Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.
Cuba rechaza las nuevas sanciones “coercitivas” de Trump
Cuba rechazó las nuevas sanciones impuestas el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, calificándolas como “medidas coercitivas unilaterales” que buscan imponer un “castigo colectivo contra el pueblo cubano”.
El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo en una publicación en X que las medidas, emitidas mediante una orden ejecutiva más temprano ese viernes, violan la Carta de las Naciones Unidas y que Estados Unidos no tiene derecho a imponerlas contra Cuba ni contra terceros países o entidades.
Rodríguez consideró que estas nuevas medidas de Washington responden "al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de mayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la firma de seis millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético".
"La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos", recalcó el canciller insular.
Trump dice que Cuba es una "amenaza para EE.UU."
En su orden ejecutiva firmada en esta fecha, Trump indicó que "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba (...) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de los EE.UU., para la seguridad nacional y la política exterior" de su país.
"No solo están diseñadas para perjudicar a los EE.UU., sino que también son repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas", añadió.
La Casa Blanca advirtió también que si un banco de otro país facilita una "transacción significativa" para alguien sancionado en Cuba se enfrentará al cierre de sus cuentas en Wall Street o a la prohibición de operar en dólares.
Estas sanciones entran en vigor de inmediato "debido a la capacidad de transferir fondos o activos instantáneamente", que según la Administración estadounidense permitiría sortearlas en caso de que existiera una notificación previa.
La decisión de Trump supone un paso más allá en el sistema de sanciones contra la isla, que no solo se limita a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o personas de cualquier nivel. Además, suspenden la entrada a EE.UU. de cualquier persona relacionada con estos criterios.
Desde enero pasado, EE.UU. presiona al Gobierno de La Habana para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada dispuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya sufría el país caribeño.
La presión se ha intensificado en la última semana con Washington advirtiendo que no tolerará bases militares o de inteligencia de "adversarios" (China) en la isla, mientras La Habana denuncia estos argumentos como "pretextos falaces" para tratar de justificar una posible intervención.