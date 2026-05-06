Cinco muertos en dos ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas en el Pacífico y Caribe en menos de 24 horas

Cinco personas han muerto en ataques de Estados Unidos a dos supuestas narcolanchas en el Pacífico y Caribe en menos de 24 horas. La última se ha producido este miércoles en aguas internacionales del Pacífico, según ha indicado el Comando Sur en la red social X. El primero tuvo lugar el día anterior en el Caribe, donde otras dos personas perdieron la vida.

Según las fuerzas armadas estadounidenses, el ataque de esta noche ha sido contra un "buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas"." La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante esta acción. No se reportaron daños a fuerzas militares de EE.UU.", ha señalado sin aportar otras pruebas o la identidad de los fallecidos.

Se trata de un mensaje muy similar al emitido el martes tras el ataque en el Caribe, en el que se detallaba que los dos muertos también eran varones.

EE.UU. lanzó hace meses una campaña militar sobre aguas internacionales, cerca de Venezuela y Colombia, una operación que incrementó la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.