Cinco muertos en dos ataques de EE.UU. a supuestas narcolanchas en el Pacífico y Caribe en menos de 24 horas
- El primer ataque fue el martes, dejando dos muertos, y el segundo este miércoles, con tres fallecidos
- Con estos, ya son más de 50 bombardeos contra lanchas en la zona, unos ataques que dejan más de 150 muertos
Cinco personas han muerto en ataques de Estados Unidos a dos supuestas narcolanchas en el Pacífico y Caribe en menos de 24 horas. La última se ha producido este miércoles en aguas internacionales del Pacífico, según ha indicado el Comando Sur en la red social X. El primero tuvo lugar el día anterior en el Caribe, donde otras dos personas perdieron la vida.
Según las fuerzas armadas estadounidenses, el ataque de esta noche ha sido contra un "buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas"." La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante esta acción. No se reportaron daños a fuerzas militares de EE.UU.", ha señalado sin aportar otras pruebas o la identidad de los fallecidos.
Se trata de un mensaje muy similar al emitido el martes tras el ataque en el Caribe, en el que se detallaba que los dos muertos también eran varones.
EE.UU. lanzó hace meses una campaña militar sobre aguas internacionales, cerca de Venezuela y Colombia, una operación que incrementó la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.
Más de 150 desde septiembre
Con estos ataques, ya son más de 50 bombardeos los acometidos contra lanchas supuestamente relacionadas con el narcotráfico en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.
La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, pero contempla dos excepciones. Una, las intervenciones autorizadas por el Consejo de Seguridad, que no es el caso. Y dos, la legítima defensa ante un ataque armado.
La Constitución americana dice que es el Congreso quien declara la guerra, pero allí no se ha votado el uso de la fuerza armada en este aspecto. No es la primera vez que este debate surge en el país: ya hubo presidentes republicanos y demócratas que usaron drones en Pakistán, Yemen, Libia para matar a presuntos terroristas.