EE.UU. ataca otra lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Caribe y mata a cuatro tripulantes

Estados Unidos ha anunciado este martes que ha destruido una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe. Los cuatro tripulantes de la embarcación han fallecido.

El Comando Sur del Ejército estadounidense ha difundido el resultado del operativo mediante un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social X.

En la embarcación se encontraban cuatro personas, a quienes el Comando Sur ha descrito como “narcoterroristas”. No se han revelado sus identidades.