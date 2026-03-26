EE.UU. ataca otra lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Caribe y mata a cuatro tripulantes
- Estos ataques forman parte de la operación ‘Lanza del Sur’, que desde septiembre de 2025 ha causado más de 150 muertos
- Se han registrado más de 40 bombardeos contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe
Estados Unidos ha anunciado este martes que ha destruido una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe. Los cuatro tripulantes de la embarcación han fallecido.
El Comando Sur del Ejército estadounidense ha difundido el resultado del operativo mediante un vídeo publicado en su cuenta oficial de la red social X.
En la embarcación se encontraban cuatro personas, a quienes el Comando Sur ha descrito como “narcoterroristas”. No se han revelado sus identidades.
Más de 40 bombardeos contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico
El gobierno de Donald Trump designó el año pasado como organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes.
En este contexto, la operación militar estadounidense denominada “Southern Spear” (Lanza del Sur) fue presentada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como una campaña para expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental y “proteger a la patria de las drogas". La misión está liderada por una fuerza de tarea conjunta específica y el Comando Sur de Estados Unidos.
Washington empezó a atacar lanchas argumentando que estaban vinculadas al narcotráfico en septiembre de 2025. Con esta acción, ya se han registrado más de 40 bombardeos contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el sur del Caribe. Estos ataques han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.