EE.UU. ataca otra lancha en el Pacífico oriental y deja dos muertos y un superviviente

EE.UU. ha atacado otra lancha en el Pacífico oriental y ha matado a dos de sus tripulantes, mientras otro ha sobrevivido.

El Comando Sur de EE.UU., el mando de las Fuerzas Armadas estadounidenses que tiene bajo su responsabilidad América Latina, ha informado del ataque, que ha justificado como una operación contra el narcotráfico. La Guardia Costera ha activado el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo, según ha el Comando Sur.

Este último ataque se suma a otros 40 similares realizados en aguas internacionales desde agosto de 2025, y que no cuentan con ningún tipo de respaldo de la legislación internacional.