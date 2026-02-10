EE.UU. ataca otra lancha en el Pacífico oriental y deja dos muertos y un superviviente
- Este ataque se suma a otros 40 similares supuestamente dirigidos contra el narcotráfico
- Fuerzas de EE.UU. y Colombia interceptan un narcosubmarino
EE.UU. ha atacado otra lancha en el Pacífico oriental y ha matado a dos de sus tripulantes, mientras otro ha sobrevivido.
El Comando Sur de EE.UU., el mando de las Fuerzas Armadas estadounidenses que tiene bajo su responsabilidad América Latina, ha informado del ataque, que ha justificado como una operación contra el narcotráfico. La Guardia Costera ha activado el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo, según ha el Comando Sur.
Este último ataque se suma a otros 40 similares realizados en aguas internacionales desde agosto de 2025, y que no cuentan con ningún tipo de respaldo de la legislación internacional.
Ataque conjunto con Colombia contra un submarino
Este pasado lunes, las fuerzas de EE.UU., conjuntamente con las de Colombia, atacaron un narcosubmarino en el Pacífico. En el ataque se destruyeron 10 toneladas de cocaína y fueron detenidos cuatro sospechosos, informa Efe.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se entrevistó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, hace una semana, para limar las diferencias entre ambos, agravadas precisamente por los ataques contra supuestas narcolanchas. En esa reunión, Petro propuso a Trump colaborar contra el narcotráfico.
El 2 de septiembre de 2025, la Administración Trump anunció el comienzo de la operación Lanza del Sur, supuestamente dirigida a detener la llegada de drogas desde el Caribe a EE.UU., y que ha causado decenas de víctimas mortales. Familiares de las víctimas han denunciado ya a EE.UU.
La Casa Blanca alega legítima defensa por los estragos que causan las drogas en EE.UU., pero la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, salvo intervenciones autorizadas por el Consejo de Seguridad y la legítima defensa ante un ataque armado. El Congreso de EE.UU. tampoco ha dado su visto bueno a esta operación.