EE.UU. ataca otras tres lanchas en el Pacífico Oriental y el Caribe y mata al menos a 11 personas
- Dos lanchas han sido bombardeadas en el Pacífico Oriental y una en el Caribe
- EE.UU. ha llevado a cabo 40 ataques de este tipo, con un saldo de 150 muertos
Estados Unidos ha vuelto a perpetrar ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental. En el último, ocurrido el lunes, han sido destruidas tres embarcaciones y han muerto al menos 11 personas.
Desde septiembre se han producido 40 de estos ataques, que la Administración Trump justifica como una operación de "seguridad nacional" contra el narcotráfico, con un saldo de aproximadamente 150 muertos, según informa Efe.
Los ataques son ilegales según la legislación internacional, y congresistas de EE.UU. los han cuestionado. Familiares de los tripulantes de las lanchas también han denunciado a EE.UU.
Tres embarcaciones atacadas
"A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas", ha informado el Comando Sur de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. (que opera en América Latina) en un comunicado difundido este martes. En redes sociales, además, han difundido vídeos editados de los bombardeos.
El Comando Sur ha afirmado que "la Inteligencia ha confirmado que los buques transitaban a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico y estaban implicadas en operaciones de narcotráfico". "Once narcoterroristas varones han muerto durante estas acciones, cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda en el Pacífico Oriental, y tres la tercera embarcación en el Caribe", ha añadido.
El pasado viernes, tres tripulantes murieron en el bombardeo de otra lancha.
La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza armada en las relaciones internacionales, pero contempla dos excepciones. Una, las intervenciones autorizadas por el Consejo de Seguridad, que no es el caso. Y dos, la legítima defensa ante un ataque armado. La Constitución de EE.UU. especifica que es el Congreso quien declara la guerra, pero éste no ha votado el uso de la fuerza armada.