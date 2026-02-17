EE.UU. ataca otras tres lanchas en el Pacífico Oriental y el Caribe y mata al menos a 11 personas

Estados Unidos ha vuelto a perpetrar ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental. En el último, ocurrido el lunes, han sido destruidas tres embarcaciones y han muerto al menos 11 personas.

Desde septiembre se han producido 40 de estos ataques, que la Administración Trump justifica como una operación de "seguridad nacional" contra el narcotráfico, con un saldo de aproximadamente 150 muertos, según informa Efe.

Los ataques son ilegales según la legislación internacional, y congresistas de EE.UU. los han cuestionado. Familiares de los tripulantes de las lanchas también han denunciado a EE.UU.