EE.UU. mata a cinco hombres en ataques a dos lanchas en el Pacífico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron este sábado a cinco hombres en nuevos ataques a dos embarcaciones en el Pacífico presuntamente vinculadas al narcotráfico, ha anunciado este domingo el Comando Sur de EE.UU. (Southcom).

En un comunicado en X, el Southcom ha indicado que las dos embarcaciones "estaban operadas por organizaciones designadas terroristas", que transitaban "rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico".

El Southcom ha indicado en el mensaje que una persona ha sobrevivido al ataque a la primera embarcación, que llevaba tres tripulantes, y han notificado de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate. La segunda embarcación llevaba tres tripulantes y todos han muerto.