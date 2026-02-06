EE.UU. ataca otro buque en el Pacífico, supuestamente ligado al narcotráfico, y mata a dos tripulantes
- Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas
- El pasado 27 de enero familiares de víctimas de estos ataques denunciaron al Gobierno de Trump
EE.UU. realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión "Lanza del Sur".
El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunció el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales en el que confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".
El mensaje decía lo siguiente: "El 5 de febrero, por orden del comandante del #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron en la acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida".
119 personas han muerto, desde agosto de 2025
Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la Administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.
El 27 de enero familiares de víctimas de estos ataques denunciaron al Gobierno de Trump. La denuncia detalla que el 14 de octubre Joseph y Samaroo regresaban de Venezuela a sus hogares en Las Cuevas, Trinidad y Tobago, cuando un misil impactó en su embarcación.
La madre de Joseph, Lenore Burnley, y la hermana de Samaroo, Sallycar Korasingh, presentan sus demandas en virtud de dos leyes federales: la Ley de Muertes en Alta Mar- que permite a los familiares demandar por homicidio culposo ocurrido en alta mar-, y la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Statute), que permite a los ciudadanos extranjeros demandar en tribunales estadounidenses por violaciones del derecho internacional.
En sus demandas aseguran que los ataques fueron ilegales: "Estos asesinatos premeditados e intencionados violan el derecho interno que prohíbe el asesinato y el derecho internacional que prohíbe las ejecuciones extrajudiciales o la privación arbitraria o ilegal del derecho a la vida", han asegurado desde la asociación.
Según los escritos, Joseph, para mantener a su familia, viajaba con frecuencia a Venezuela para pescar y trabajar en el campo, mientras que Samaroo trabajaba en una granja en Venezuela en las semanas previas a su muerte, cuidando cabras y vacas y elaborando queso.
El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.
La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.