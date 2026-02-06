EE.UU. ataca otro buque en el Pacífico, supuestamente ligado al narcotráfico, y mata a dos tripulantes

EE.UU. realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión "Lanza del Sur".

El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunció el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales en el que confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".

El mensaje decía lo siguiente: "El 5 de febrero, por orden del comandante del #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron en la acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida".