EE.UU. mata a seis personas en ataque a una lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado este domingo a seis hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico presuntamente ligada al narcotráfico, según ha anunciado el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), con lo que suman al menos 45 embarcaciones atacados desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025.

El ataque ha ocurrido en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha matado a más de 150 personas en estos barcos en el Pacífico y el Atlántico para combatir el narcotráfico en el área de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, según afirma, además de elevar la presión sobre Venezuela.

El Comando Sur ha asegurado que las fuerzas estadounidenses "han conducido un ataque cinético letal en una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas".

"Inteligencia ha confirmado que la embarcación estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico del este y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Seis hombres narcoterroristas han muerto en esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. ha sufrido daños", ha señalado el SOUTHCOM sus redes sociales.

Este nuevo ataque llega tras una última operación que dejó tres muertos el 23 de febrero en el Caribe, también por presunto narcotráfico.