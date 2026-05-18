Cuba advierte de que un ataque estadounidense provocaría un "baño de sangre"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha advertido este lunes de que un ataque militar estadounidense en la isla conduciría a un "baño de sangre" y ha insistido en que su país no representa ninguna amenaza para Washington. El mensaje llega en plena campaña de presión de la Administración Trump sobre la isla y después de que el medio estadounidense Axios publicara el domingo que La Habana había adquirido más de 300 drones militares, información a la que Cuba respondió reclamando su derecho a la "legítima defensa".

"Las amenazas de agresión militar contra Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas. [...] De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional", ha dicho Díaz-Canel en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que insiste en el "derecho absoluto y legítimo" de Cuba a "defenderse de una arremetida bélica".

El presidente cubano ha añadido que el derecho a la defensa de Cuba "no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano". El país, sometido a un férreo bloqueo por parte de Estados Unidos, hace frente a una grave crisis energética que ha provocado protestas de su población, que sufre constantes apagones que duran días enteros.

Más de 300 drones militares Según la información publicada por Axios, que cita información de inteligencia clasificada, Cuba ha adquirido "más de 300 drones militares" y "recientemente" ha comenzado a "discutir planes para utilizarlos" contra la base estadounidense de la Bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses y "posiblemente" Key West, en Florida. Un alto funcionario estadounidense citado por el medio califica estos movimientos de "preocupantes" y asegura que representan una "amenaza creciente". Asimismo, Asios cita a una fuente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que asegura que el director de la agencia, John Ratcliffe, advirtió a cubas "sin rodeos" de que no participaran en hostilidades durante su visita de la semana pasada. Además, de acuerdo con la misma fuente, instó a instó "derrocar su gobierno totalitario" para que EE.UU. ponga fin a las sanciones contra la isla. Ratcliffe visitó La Habana para reunirse con altos funcionarios del Gobierno de Cuba en un inusual encuentro de alto nivel en el que, según ha trascendido, Estados Unidos se mostró dispuesto a explorar un diálogo más amplio con Cuba si se producían "cambios fundamentales". El jefe de la CIA realiza una inusual visita a Cuba en medio de la crisis energética y las exigencias de apertura del régimen