Cuba se apaga: un 70% del país se quedará sin corriente y el Gobierno reconoce que la situación es "crítica"

Cuba marcará este jueves un nuevo récord de cortes eléctricos en todo el país, cuando el mayor apagón de la jornada desconecte simultáneamente el 70 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE). El Ministerio de Energía y Minas (Minem), había informado la víspera de una caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), una desconexión de parte de la red eléctrica, lo que ha provocado un apagón masivo desde las provincias orientales de Ciego de Ávila hasta Guantánamo.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del SEN es “crítica”, con apagones en La Habana que han superado las 22 horas diarias en los últimos días, mientras en las provincias los cortes alcanzan las dos jornadas consecutivas. En una entrevista a través de los medios estatales, el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha asegurado este miércoles que el país que había quedado sin fuelóleo —combustible refinado del petróleo— ni gasóleo.

En un comunicado a través de la red social X, el presidente de Cuba Miguel-Díaz Canel ha avisado de los aumentos de déficit energético. Un agravamiento que se produce, según Díaz-Canel, debido al "genocida bloqueo al que EE.UU. somete al país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que provea a los cubanos de combustible".

Sin embargo, el líder de la isla ha mandado un mensaje de esperanza de sus seguidores, y ha asegurado que Cuba "sigue en pie" y no es un estado "fallido": "Ni el bloqueo implantado hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por la anterior administración de Trump, pudieron destruir la Revolución".

Rubio: "Cuba está controlada por militares" Por otro lado, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha cargado duramente contra el Gobierno de Cuba al asegurar que la isla está "controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan todo el dinero". Así se lo ha expresado Rubio al canal televisivo Fox News, en una entrevista grabada en el AF1 rumbo a China. El jefe de la diplomacia estadounidense, de raíces cubanas, también ha advertido que actualmente en Cuba las personas "literalmente comen basura de las calles" y que en paralelo la "empresa" que controla la isla tiene a su disposición 16.000 millones de dólares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega antes de un banquete de Estado para el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en el Great Hall of the People, en Pekín, el 14 de mayo. Brendan Smialowski / AFP La semana pasada Rubio garantizó que La Habana había rechazado una oferta estadounidense de ayuda humanitaria por valor de 100 millones de dólares, una afirmación que Cuba negó. El Departamento de Estado reiteró su ofrecimiento el miércoles, indicando que la asistencia humanitaria se distribuiría en coordinación con la Iglesia católica y organizaciones humanitarias "confiables": "La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar ayuda vital para salvar vidas y, en última instancia, rendir cuentas al pueblo cubano por obstaculizar dicha asistencia", agregó.

La energía demandada triplica a la disponible Según ha señalado en sus redes sociales el Minem, dos unidades de generación termoeléctrica, la 6 de la central termoeléctrica de Nuevitas y la unidad 3 de la Renté, han salido del SEN, y también la central fuel de Moa. Esas tres se suman a las otras nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país que este jueves no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuando esta fuente de energía es responsable de la generación del 40 % del mix energético. Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de Estados Unidos, acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de “asfixia energética”. El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables. En estas condiciones, la UNE prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de apenas 976 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW. De esta forma, el déficit, la diferencia entre oferta y demanda, será de 2,174MW; y la afectación estimada, lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados, alcanzará los 2.204 MW. Personas caminan por una calle durante un apagón en Havana el 13 de mayo de 2026 Yamil LAge / AFP

El espejismo del petróleo ruso llega a su fin El 31 de marzo, el tanquero ruso Anatoli Kolodkin atracó en el puerto de Matanzas con 100.000 toneladas de petróleo que logró entrar bajo autorización estadounidense, lo que ha permitido un breve alivio que ahora llega a su fin. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, puso expuso que los 730.000 barriles que había aportado Rusia se agotarían aproximadamente a "finales de mes". Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba con el permiso de EE.UU. RTVE.es/Agencias El ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, avanzó que su país estaba alistando un segundo envío, aunque sin especificar detalles. El petrolero Universal, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, lleva semanas moviéndose de forma errática y a velocidad reducida por el Atlántico Norte, por lo que este buque podría ser el que aportase al país un segundo suministro, aunque su llegada se retrasaría hasta finales de mayo.