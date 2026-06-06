Raúl Castro reaparece en público en La Habana tras su imputación en Estados Unidos

El expresidente de Cuba Raúl Castro ha reaparecido este viernes en un acto público en La Habana, en su primera aparición desde que fiscales federales de Estados Unidos lo imputaran el pasado 20 de mayo por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.

Castro, retirado de sus cargos y actual "líder al frente de la revolución cubana", según la terminología oficial, cumplió 95 años esta semana. El que fuera presidente de la isla entre 2008 y 2018 asistió a una ceremonia celebrada en el Teatro Karl Marx de la capital cubana con motivo del 65 aniversario de la creación del Ministerio del Interior. En el acto estuvo acompañado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, altos cargos del Gobierno, dirigentes del Partido Comunista de Cuba y familiares.

Durante su intervención, Díaz-Canel defendió la figura del exmandatario y calificó la acusación estadounidense como un nuevo episodio de presión contra la isla. "Raúl es Cuba y a Cuba no se toca", afirmó el presidente cubano, quien elogió al antiguo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por su papel como dirigente político y militar.

La imputación presentada por la Administración estadounidense acusa a Castro, entonces ministro de Defensa, de haber ordenado el derribo de dos avionetas civiles en aguas internacionales en febrero de 1996. El incidente causó la muerte de cuatro personas y se convirtió en uno de los episodios de mayor tensión entre Washington y La Habana en las últimas décadas.

01.16 min Transcripción completa política y que no tiene fundamento legal 24 de febrero de 1996. La Fuerza Aérea de Cuba derriba dos avionetas del grupo Hermanos al Rescate Mueren cuatro pilotos, todos de origen cubano. Oficialmente la organización se dedicaba a ayudar a balseros cubanos que trataban de llegar a Florida, buscándoles en la mar, lanzándoles provisiones y también socorriéndoles pero para el gobierno cubano eran terroristas el régimen siempre ha defendido que las dos avionetas habían invadido su espacio aéreo. Esta grabación previa al ataque lo probaría Estamos conscientes que estamos en peligro cada vez que cruzamos el área Pero una investigación de la Organización de la Aviación Civil al sur del 24, Internacional determinó que las avionetas fueron derribadas sobre aguas internacionales. El incidente desató una ola de reacciones. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de condena y Bill Clinton endureció las condiciones del embargo estadounidense a la isla. En 1996, Fidel Castro llevaba casi 40 años gobernando Cuba, el mismo lapso de tiempo que su hermano Raúl llevaba de ministro de Defensa. Para la justicia de Estados Unidos, no hay duda, él dio la orden de derribar las avionetas. Esta grabación de audio hecha el propio Raúl lo demostraría ¿De qué acusa EE.UU. a Raúl Castro? El derribo de avionetas de 1996