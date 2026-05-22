Miles de cubanos protestan frente a la embajada de EE.UU. en La Habana contra la imputación a Raúl Castro

Con banderas de Cuba en alto y bajo el lema 'Raúl es Raúl', miles de cubanos se han reunido este viernes frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana para protestar contra la imputación del expresidente Raúl Castro anunciada por Washington. El exmandatario, hermano del fallecido Fidel Castro, no ha asistido al acto, en el que sí han estado presentes el actual presidente, Miguel Díaz-Canel y miembros del clan Castro.

La Justicia de EE.UU. informó el miércoles que había presentado cargos contra Raúl Castro por su implicación en el asesinato en 1996 de cuatro aviadores cubano-estadounidenses de la organización Hermanos al Rescate. El anuncio, que se producía en plena campaña de presión estadounidense sobre la isla, fue tachado por La Habana de "acción política sin base jurídica".

Díaz-Canel y el 'nietísimo', entre los asistentes El acto, organizado en una explanada conocida como Tribuna antiimperialista, ha contado con la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y mano derecha de Raúl Castro, conocido también como 'el nietísimo'. Apodado 'El cangrejo', ha sido durante los últimos meses la representación más directa de los Castro en las conversaciones entre Washington y La Habana. También ha asistido Díaz-Canel, que tras finalizar el acto ha asegurado en una publicación en X que "el Norte revuelto y brutal", en alusión a EE.UU., ha conseguido unir "más" al pueblo cubano. "A pocos días de los 95 de Raúl, el intento de atacar al General de Ejército se ha convertido en una motivación extraordinaria para adelantar la celebración de su vida", ha dicho. El exmandatario castrista cumplirá 95 años el próximo 3 de junio. El evento ha contado con actuaciones musicales entre gritos de 'Patria o muerte' y 'Viva Raúl' y en él han intervenido, entre otros, el diputado cubano Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco expías infiltrados en EE.UU. y detenidos y juzgados por Washington a finales de los años 90. ““

Detenida en Florida la hermana de la jefa de GAESA Mientras tanto, el jefe de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciaba hace unas horas la detención en Florida de Adys Lastres Morera, hermana del Presidente Ejecutivo de la empresa estatal cubana GAESA. "El conglomerado financiero controlado por el Ejército cubano que roba millones en ayuda para el pueblo cubano por orden del régimen", según Rubio. "Me complace anunciar que hoy fue arrestada y ahora está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos", ha informado el secretario de Estado, que sostiene que Morera estaba "gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana". En los últimos días, Rubio ha arremetido repetidamente contra GAESA y, de hecho, ha condicionado el envío de 100 millones de dólares en ayuda a Cuba a que el dinero no pase por las manos de la compañía. "No vamos a enviar ayuda humanitaria que acabe en manos de la empresa militar del régimen cubano", dijo el jueves, tras asegurar que La Habana había aceptado la oferta.