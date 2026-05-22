Miles de cubanos protestan frente a la embajada de EE.UU. en La Habana contra la imputación a Raúl Castro
- La Habana condenó la maniobra estadounidense y aseguró que las acusaciones son falsas
- Marco Rubio anuncia la detención de la hermana del jefe de la compañía cubaba Gaesa
Con banderas de Cuba en alto y bajo el lema 'Raúl es Raúl', miles de cubanos se han reunido este viernes frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana para protestar contra la imputación del expresidente Raúl Castro anunciada por Washington. El exmandatario, hermano del fallecido Fidel Castro, no ha asistido al acto, en el que sí han estado presentes el actual presidente, Miguel Díaz-Canel y miembros del clan Castro.
La Justicia de EE.UU. informó el miércoles que había presentado cargos contra Raúl Castro por su implicación en el asesinato en 1996 de cuatro aviadores cubano-estadounidenses de la organización Hermanos al Rescate. El anuncio, que se producía en plena campaña de presión estadounidense sobre la isla, fue tachado por La Habana de "acción política sin base jurídica".
Díaz-Canel y el 'nietísimo', entre los asistentes
El acto, organizado en una explanada conocida como Tribuna antiimperialista, ha contado con la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y mano derecha de Raúl Castro, conocido también como 'el nietísimo'. Apodado 'El cangrejo', ha sido durante los últimos meses la representación más directa de los Castro en las conversaciones entre Washington y La Habana.
También ha asistido Díaz-Canel, que tras finalizar el acto ha asegurado en una publicación en X que "el Norte revuelto y brutal", en alusión a EE.UU., ha conseguido unir "más" al pueblo cubano. "A pocos días de los 95 de Raúl, el intento de atacar al General de Ejército se ha convertido en una motivación extraordinaria para adelantar la celebración de su vida", ha dicho.
El exmandatario castrista cumplirá 95 años el próximo 3 de junio.
El evento ha contado con actuaciones musicales entre gritos de 'Patria o muerte' y 'Viva Raúl' y en él han intervenido, entre otros, el diputado cubano Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco expías infiltrados en EE.UU. y detenidos y juzgados por Washington a finales de los años 90.
Detenida en Florida la hermana de la jefa de GAESA
Mientras tanto, el jefe de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciaba hace unas horas la detención en Florida de Adys Lastres Morera, hermana del Presidente Ejecutivo de la empresa estatal cubana GAESA. "El conglomerado financiero controlado por el Ejército cubano que roba millones en ayuda para el pueblo cubano por orden del régimen", según Rubio.
"Me complace anunciar que hoy fue arrestada y ahora está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos", ha informado el secretario de Estado, que sostiene que Morera estaba "gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana".
En los últimos días, Rubio ha arremetido repetidamente contra GAESA y, de hecho, ha condicionado el envío de 100 millones de dólares en ayuda a Cuba a que el dinero no pase por las manos de la compañía. "No vamos a enviar ayuda humanitaria que acabe en manos de la empresa militar del régimen cubano", dijo el jueves, tras asegurar que La Habana había aceptado la oferta.
"Gusano Rubio", la sátira con la que Cuba responde a Washington
Además de sus críticas a GAESA y al régimen cubano, Marcos Rubio ha ofrecido esta semana "una nueva vía" para la isla gobernada por Díaz-Canel y ha culpado a sus dirigentes de la crisis energética que sufre el territorio. "La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero[...], es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones", dijo en un mensaje dirigido a los cubanos.
La Habana ha recurrido a la sátira para responderle y ha difundido un vídeo en su cuenta de X en el que una marioneta de Rubio explica "cómo hacer que un país pida ser invadido". El muñeco, caracterizado como el secretario de Estado estadounidense, tiene en su mesa un cártel con el nombre 'Gusano Rubio', un calificativo despectivo para referirse a los opositores exiliados.
"El primer paso es cortar el combustible [...] ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones a la democracia. ¿Y qué pasa cuando no hay luz? La gente se enoja, y eso es lo que queremos [...] Pensarán que es culpa del Gobierno cubano", afirma el vídeo, que añade que el siguiente paso será "llegar con la ayuda". "¿Fuiste tú el que cortó el combustible? Eso no importa ahora", continúa.
Rubio anunció el miércoles que Cuba había aceptado una oferta de 100 millones de dólares que llevaba semanas sobre la mesa y por la que La Habana ha tachado a Washington de "cínico". El ofrecimiento llegó en plena campaña de bloqueo petrolero y sanciones sobre la isla, que sufre una grave crisis económica y energética con apagones constantes que han derivado en protestas.
Washington defiende que prefiere un acuerdo negociado con Cuba, pese a que hace unos días desplegó un portaviones en el Caribe que hizo saltar las alarmas. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha negado que ese movimiento busque intimidar a la isla, a la que lleva meses amenazando con la necesidad de un cambio de régimen.
En noviembre del 2025, Estados Unidos envió otro portaviones, el Gerald Ford, al Caribe que acabó prestando apoyo al operativo con el que arrestaron al expresidente venezolano Nicolás Maduro.