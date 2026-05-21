EE.UU. asegura que Cuba ha aceptado su oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado que Cuba ha aceptado su oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. El ofrecimiento llevaba semanas sobre la mesa y llegó en plena escalada de la campaña de presión lanzada por Washington sobre la isla, que enfrenta una grave crisis económica y energética agravada por el bloqueo ejercido por la Administración Trump. Las autoridades cubanas habían dicho públicamente que no se habían negado a recibir la ayuda.

"Dicen que la han aceptado. Ya veremos si eso significa que va a funcionar", ha dicho Rubio en una rueda de prensa después de que el miércoles reiterara su oferta, que incluye 100 millones de dólares en "alimentos y medicinas". Eso sí, el secretario de Estado ha insistido en que la ayuda debe llegar directamente al pueblo cubano, sin intervención del Ejecutivo castrista. "No vamos a enviar ayuda humanitaria que acabe en manos de la empresa militar del régimen cubano", ha dicho, en alusión a la empresa estatal Gaesa, propiedad de la familia Castro.

El anuncio llega horas después de la imputación de la Justicia estadounidense al expresidente cubano Raúl Castro por su presunta implicación en el asesinato en 1996 de cuatro aviadores voluntarios cubano-estadounidenses de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

"Directamente" a los cubanos "Se quedan con todo eso, lo venden en las tiendas de todo a un dólar y se embolsan el dinero. Así no va a funcionar", ha dicho Rubio sobre Gaesa, la compañía fundada por Raúl Castro en 1995, sobre la que ya había cargado horas antes. El miércoles Rubio reiteró su oferta humanitaria, pero insistió en que debía entregarse "directamente" al pueblo cubano, sin la intervención de la compañía estatal, a la que acusa de "controlar" y empobrecer a la población. Asimismo, en un vídeo publicado en X con motivo del Día de la Independencia cubana —celebrado solo por el exilio cubano— Rubio ofreció "una nueva vía" entre Cuba y EE.UU., e insistió: "No con Gaesa". Como respuesta, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó al jefe de la diplomacia estadounidense de cinismo y afirmó que La Habana no había rechazado la mencionada oferta. ““