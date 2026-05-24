La generación que rompió el silencio en Cuba en redes sociales: "Tengo miedo de no saber cuál será mi último vídeo"

Cuba atraviesa una de las etapas más difíciles de las últimas décadas. La isla, golpeada por una crisis económica crónica, agravada por la escasez de combustible y el deterioro de sus infraestructuras, vive entre apagones constantes, falta de medicamentos y calles donde la basura se acumula durante días. Además, la amenaza de una intervención militar de EE.UU., que exige un cambio de régimen, ha cobrado más fuerza en la última semana.

Durante años, la imagen del país hacia el exterior estuvo monopolizada por los medios oficiales, controlados por el Estado. Pero algo ha cambiado. Con la llegada de internet y las redes sociales, una nueva generación de cubanos ha comenzado a mostrar una realidad que hasta hace poco solo se comentaba en voz baja, dentro de casa.

Una persona camina frente a una calle llena de basura este jueves, en La Habana (Cuba) EFE/ Ernesto Mastrascusa

Uno de ellos es Alejandro Batista, creador del canal de YouTube Literalmente Cubano, que supera los 74.000 suscriptores. Ingeniero informático de formación, dejó su trabajo por los bajos salarios y encontró en YouTube una forma de expresarse. “Sentía la necesidad de contar lo que estaba viviendo”, explica.

Desde la isla, Batista documenta su día a día y el de millones de cubanos. "Quiero mostrar la realidad de Cuba, sea bonita o fea. Lo que está bien y lo que está mal. Pero siempre la verdad", cuenta. Sin embargo, contar esa realidad tiene consecuencias.

La legislación cubana no prohíbe explícitamente criticar al régimen, pero sí sanciona cualquier contenido que pueda "desestabilizar el Estado socialista", una formulación lo suficientemente ambigua como para abarcar la disidencia en redes sociales.

Ese límite difuso se hizo más visible el pasado febrero, cuando fueron detenidos los creadores de El 4tico, un proyecto audiovisual impulsado por los jóvenes Kamil Zayas y Ernesto Medina. Sus vídeos, grabados frente a una pizarra y un ventilador inmóvil, analizaban sin rodeos la situación política, económica y social de Cuba. Para Batista, aquello marcó "un antes y un después". "Cada vez que la situación en el país se pone tensa, necesitan coger a alguien que sirva de ejemplo", afirma.

Los jóvenes fueron acusados de "propaganda contra el orden constitucional" e "instigación a delinquir", cargos que pueden acarrear hasta ocho años de prisión. Mientras las autoridades consideran que sus contenidos alentaban a cuestionar el sistema político, activistas y creadores independientes interpretan el caso como un nuevo episodio de represión contra las voces críticas.

Tras las detenciones comenzó a expandirse en redes el movimiento #Freeel4tico. Decenas de creadores, dentro y fuera de la isla, empezaron a replicar el escenario de sus vídeos —la pizarra y el ventilador detenido— como símbolo de protesta y denuncia contra lo que consideran un ataque a la libertad de expresión.

Uno de ellos fue Eugenio D.B., conocido en YouTube como Libertarian Vlog. Exiliado en Estados Unidos desde 2017, asegura que la represión en Cuba "siempre ha existido", aunque considera que ahora es más visible. Para él, el ventilador se ha convertido en una metáfora del país: "Gira, pero no mueve nada. Es un símbolo de que la dictadura cubana está en sus últimos días".

La campaña ha crecido especialmente en internet, donde algunos usuarios dentro de Cuba recurren a herramientas de inteligencia artificial para ocultar su identidad y evitar represalias. Otros, desde el exterior, muestran su rostro abiertamente, aunque aseguran que el miedo sigue presente. "Incluso las personas que viven fuera y critican al régimen sienten que su familia en la isla puede sufrir consecuencias", advierte Eugenio.