DIRECTO: Premios Princesa de Girona 2026, ceremonia de entrega en vídeo

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, presidida por los reyes y con la asistencia de Leonor, la princesa de Girona, y la infanta Sofía, convierte de nuevo el Gran Teatre del Liceu en el escaparate del talento joven en una gala conducida por la presentadora Cristina Pampín y que puede seguirse en directo por La 2, el Canal 24 Horas y RTVE Play.

Bajo el lema del talento compartido, la velada pone en valor cómo las ideas, el conocimiento y el compromiso crecen cuando se conectan y generan oportunidades para otros.

La gala incluye además un diálogo intergeneracional entre Luz Casal, Soleá Morente (Premio Princesa de Girona Arte 2018) y Andrés Salado, que logró la misma distinción en 2016, así como galardonados de anteriores ediciones que presentan a los nuevos premiados, como símbolizo del relevo generacional.