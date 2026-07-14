DIRECTO: Premios Princesa de Girona 2026, ceremonia de entrega en vídeo
- La gala tiene lugar en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona
- La princesa Leonor entrega seis premios a tres hombres y tres mujeres
La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, presidida por los reyes y con la asistencia de Leonor, la princesa de Girona, y la infanta Sofía, convierte de nuevo el Gran Teatre del Liceu en el escaparate del talento joven en una gala conducida por la presentadora Cristina Pampín y que puede seguirse en directo por La 2, el Canal 24 Horas y RTVE Play.
Bajo el lema del talento compartido, la velada pone en valor cómo las ideas, el conocimiento y el compromiso crecen cuando se conectan y generan oportunidades para otros.
La gala incluye además un diálogo intergeneracional entre Luz Casal, Soleá Morente (Premio Princesa de Girona Arte 2018) y Andrés Salado, que logró la misma distinción en 2016, así como galardonados de anteriores ediciones que presentan a los nuevos premiados, como símbolizo del relevo generacional.
Seis premiados
Los seis premiados, tres mujeres y tres hombres, son los protagonistas de una ceremonia que combina testimonios, música, danza, videoarte y una escenografía concebida en torno al concepto de "movimiento compartido", con una coreografía creada especialmente para la ocasión e interpretada por la compañía de danza de Silvia Batet.
Los galardonados son: Hatim Azahri, Premio Princesa de Girona Social 2026, es fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec; Patricia Aymà, Premio CreaEmpresa, es biotecnóloga y cofundadora de Benviro, una empresa de bioplásticos biodegradables; Gemma Blasco, Premio Arte, es directora y guionista de cine; Rafael Luque, Investigación, es especialista en el estudio de exoplanetas; Mercedes Bidart, Princesa de Girona Internacional CreaEmpresa, es emprendedora social y cofundadora de Quipu, una plataforma tecnológica que facilita el acceso a financiación a pequeños negocios y emprendedores de la economía informal en América Latina y José Eduardo Méndez, Premio Internacional Investigación, es astrofísico mexicano especializado en nebulosas ionizadas y abundancias químicas.
La ceremonia muestra así el talento no como un logro individual, sino como una fuerza colectiva capaz de generar nuevas oportunidades y transformar la sociedad. Los seis premiados se suman a una comunidad de más de 80 referentes que, desde hace más de quince años, representan el propósito de la Fundación Princesa de Girona de identificar, reconocer y acompañar el talento con capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad.