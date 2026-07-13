RTVE emite en directo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026

RTVE ofrece este martes, 14 de julio, la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, que se celebrará por segundo año consecutivo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Bajo el lema 'El talento compartido', la gala estará presidida por los Reyes y contará con la presencia de la Princesa de Asturias y de Girona y la infanta Sofía.

Durante el acto se entregarán los galardones a Hatim Azahri, Patricia Aymà, Gemma Blasco, Rafael Luque, Mercedes Bidart y José Eduardo Méndez, jóvenes referentes de España y Latinoamérica reconocidos por su liderazgo, excelencia e impacto en ámbitos como el emprendimiento, la investigación, la acción social y las artes. Para dar forma a esta idea, uno de los momentos centrales de la gala será una conversación inter generacional protagonizada por la reconocida artista Luz Casal y la cantante Soleá Morente, Premio Princesa de Girona Artes 2018, y moderada por Andrés Salado, también premiado por la Fundación en 2016 en esta misma categoría. La conversación abordará la inspiración, el esfuerzo y el aprendizaje, así como el papel de las personas que acompañan e impulsan una vocación a lo largo del tiempo.

La ceremonia estará conducida por la periodista de RTVE Cristina Pampín y contará con los comentarios en catalán de Crisol Tuà en La 2Cat. La gala incluirá también las intervenciones de la Princesa de Asturias y del Rey, además de actuaciones y encuentros intergeneracionales que pondrán en valor el talento joven como motor de transformación social.