Leonor y Felipe VI elogian el talento de los jóvenes para "transformar el mundo" en los Premios Princesa de Girona

La princesa Leonor y Felipe VI han elogiado el talento de los jóvenes para "transformar el mundo" en busca del bien común. En la gala de los Premios Princesa de Girona, ambos han remarcado la importancia de creer en la habilidad de las nuevas generaciones para mejorar la vida de los demás, representadas en las capacidades de los galardonados de esta edición.

Con el emblemático Gran Teatro del Liceu en Barcelona como escenario, la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) ha premiado este miércoles a seis jóvenes emprendedores comprometidos con el futuro del planeta, la salud, la educación y la arquitectura sostenible: Pablo Sánchez, Manuel Bouzas, Andreu Dotti, Gabriela Asturias, Antoni Forner-Cuenca y Valentina Agudelo.

"Los seis abordan la complejidad del mundo y la transforman en soluciones claras, accesibles y eficaces", ha destacado Leonor durante su discurso como presidenta de Honor. La princesa les ha agradecido que, en "un mundo donde todo es urgente", hayan optado por "la ética del trabajo bien hecho", muchas veces sin atajos y en silencio.

"Por eso es tan importante escucharles, abrirles espacios, brindarles oportunidades y, sobre todo, confiar en ellos. Porque allí donde hay confianza, surgen las ideas, crece la iniciativa y se fortalece el valor para crear e innovar", ha subrayado el rey también.

Felipe VI ha recordado que en un contexto "cada vez más complejo, incierto y exigente que condiciona el presente y desafía el futuro", ellos avanzan para definir su horizonte. Por ello, ha animado a seguir facilitando puntos de encuentro y oportunidades para las nuevas generaciones.

Por otro lado, ha agradecido a los patronos, integrantes y premiados de la Fundación Princesa de Girona por su implicación, por escuchar a los jóvenes y por demostrar la "capacidad de reacción" como institución ante la dana. También le ha agradecido por "contribuir de manera tan destacada a estrechar los lazos entre Cataluña y las demás tierras de España, lazos que se nutren del afecto y se enriquecen con el conocimiento mutuo, la solidaridad y los grandes propósitos compartidos, particularmente entre los jóvenes".

Los galardonados reivindican el esfuerzo de los jóvenes

Los seis galardonados también han reivindicado la pasión y el esfuerzo de los jóvenes. A través de sus experiencias personales, han llamado a sentir curiosidad y trabajar por el futuro a través de campos tan diversos como la arquitectura, la ecología, la salud digital o la ciencia.

Todos ellos han recordado que la innovación "no es una línea recta" y que es necesario perseverar para llevar a cabo sus proyectos. "No se necesita un título para cambiar el mundo, sino curiosidad", ha afirmado la científica guatemalteca Gabriela Asturias. Pablo Sánchez, por su parte, ha señalado que pese a la frustración que se pueda sentir durante el proceso, "la grandeza no está en hacer cosas heroicas, sino en responder al llamado" con generosidad e ilusión.