La Audiencia de Badajoz condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez por su contrato en la Diputación

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, en la causa por prevaricación administrativa en su contratación en 2017 como coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación y, después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

El tribunal también ha condenado a David Sánchez al mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En cuanto al resto de los acusados, la sentencia impone la misma pena por dos delitos de prevaricación administrativa para el que fuera líder del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por lo que el tiempo de inhabilitación asciende a 18 años.

A todos los acusados en el juicio, el tribunal les impone la mitad de las cotas procesales.

“🔴 El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación administrativa



▪️ La Audiencia de Badajoz también impone la misma condena al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo



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En cuanto al resto de los acusados, además de imponerles la mitad de las costas procesales, el tribunal también los condena a nueve años de inhabilitación para el ejercicio de empleo público por el mismo delito de prevaricación administrativa.

Al inicio del juicio, el tribunal aceptó la petición del letrado de David Sánchez y declaró prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal como coordinador de los conservatorios y retiró ese cargo de la acusación manteniendo los otros dos. La fiscal del caso, Begoña García Boró, no ha formulado acusación en este caso, y ha pedido al juez la absolución de todos los encausados.

Las acusaciones populares solicitaban para el hermano del presidente del Gobierno y para Gallardo seis años de cárcel, el doble de lo que pidieron en un principio, al considerar que se creó el puesto "a medida" para él y que se fingió un proceso selectivo que no fue real. También denuncian que no se controlaron sus ausencias en su puesto de trabajo.

Juicio por prevaricación y tráfico de influencias El juicio se desarrolló entre el 28 de mayo y el 9 de junio, cuando quedó visto para sentencia tras la presentación de los informes finales de las defensas de los once acusados. La Fiscalía y las defensas pedían la absolución, mientras las acusaciones hablaban de "farsa" en la contratación. Fue la fase final a meses de investigación por la supuesta contratación irregular del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz como coordinador de las Actividades de los Conservatorios y, posteriormente, en cargos vinculados a Artes Escénicas. Llegó al puesto en julio de 2017 y presentó su dimisión en febrero de 2025. David Sánchez estaba acusado de los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Frente a los once acusados ha habido siete acusaciones populares ejercidas por la organización ultraconservadora Manos Limpias, la asociación de extrema derecha Hazte Oír, los partidos políticos del PP, Vox y Iustitia Europa, la Asociación Liberum y la Fundación de Abogados Cristianos.

Los acusados Junto a Sánchez y Gallardo, también figuraba como acusado Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez y que era jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz. Previamente había ejercido como asesor en Moncloa. El resto de investigados son cargos y exresponsables de diversas áreas de gestión de la Diputación de Badajoz: el alcalde de Castuera y diputado delegado de Cultura y Deporte Francisco Martos, el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud, Manuel Candalija, la coordinadora en la Delegación de Igualdad Emilia Parejo, el jefe del Servicio Apoyo Jurídico e Inspección, Félix González, la concejala en Talavera la Real y exdelegada en el Área de Cultura Juventud y Bienestar Social Cristina Núñez, la concejala de Olivenza y jefa de Recursos Humanos en la Diputación de Badajoz, Juana Cintas Calderón, la exdirectora del Área de Cultura, Elisa Moriano, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas.