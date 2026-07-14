El Gobierno confía en la "inocencia" de David Sánchez y ve la sentencia como un intento para "derribar" al Ejecutivo
- "Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella", sostiene la secretaria de Organización del PSOE
- Los socios del Gobierno ven "desproporcionada" y una "sobrada importante" la condena
La sentencia condenatoria al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, se ha conocido en un martes de plena actividad política, con Pleno en el Congreso de los Diputados y pocos minutos antes de arrancar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha sido concisa para valorar la sentencia, aunque ha admitido que la ha conocido poco antes de comparecer ante los medios. Según ella, el Gobierno mantiene la "confianza en la justica y en que en instancia superiores se constate la inocencia de David Sánchez". "Es en lo que creemos", ha dicho Saiz.
"Respetamos la sentencia, pero no la compartimos", ha dicho de manera contundente. La portavoz del Gobierno también ha recordado que en esta causa "nunca se personó ningún perjudica" y que la Fiscalía "pidió la absolución" tanto de David Sánchez como de Miguel Ángel Gallardo.
Fuentes del Ejecutivo inciden, asimismo, que es "una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas", y recuerdan que existe una segunda instancia judicial y que entonces espera que "se haga justicia". "Confiamos en que se acabe poniendo negro sobre blanco", concluyen las mismas fuentes.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha sumado al rechazo a esta sentencia con una publicación en redes sociales. En su caso, ha puesto el foco en que la decisión de los jueces tensa "la costura de nuestras instituciones". Añade que el caso del hermano del jefe del Ejecutiv es una causa que tiene como "única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".
El PSOE lamentea que se persiga "a personas inocentes"
Desde el PSOE también rechazan la sentencia conocida este martes. “David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y cuentan con todo el apoyo del Partido Socialista. Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella”, remarca la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, en un vídeo enviado a los medios.
"Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos”, lamenta Torró.
También el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha pronunciado al respeto. Lo ha hecho en los pasillos del Congreso, desde donde ha tildado de "auténtica barbaridad" la sentencia. "Es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. No se ha perseguido a una persona, se ha perseguido al hermano de Sánchez. Se iba a por la persona, no por el delito", ha manifestado.
Se suma desde Andalucía la secretaria general del partido en la región y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. "Me parece que este tipo de condena o juicio, desde luego, requería la absolucion inmediata. Esta condena no se corresponde con el juicio presenciado ni con las pruebas que se han aportado para poner de manifesto que ha habido prevaricación", ha dicho.
Los socios del Gobierno ven "desproporcionada" la sentencia
Sumar, el socio mayoritario del Gobierno, se ha mostrado contundente contra la sentencia. La portavoz adjunta del grupo en el Congreso, Aina Vidal, tacha de "desproporcionada" la decisión contra el hermano del presidente del Gobierno. También desde Compromís, Alberto Ibáñez, ve los nueve años de inhabilitación como "una auténtica desproporción" y "un aviso a navegantes". También ha advertido de que los jueces "deberían ir con cuidado de no pasarse de frenada".
También Esquerra considera se distancia de la sentencia y avisa al PSOE que "adecentar al poder judicial debería ser prioritario". Lo ha dicho el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, en redes sociales, que ha insistido en que "lo único bueno de lo de David Sánchez y Begoña Gómez es que ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara".
Rufián, asimismo, ha hecho declaraciones desde los pasillos del Congreso. "“Es una sobrada importante, luego viene Begoña Gómez” ha avisado.
El PNV, por su parte, considera que es "fuerte" la sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno. Lo ha dicho su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, desde los pasillos de la Cámara Baja. A preguntas de los periodistas, Vaquero ha advertido que todavía no había leído el contenido completo de la decisión judicial, pero a priori la ha considerado "fuerte" e "importante" por el número de años al que David Sánchez ha sido inhabilitado.