El Gobierno confía en la "inocencia" de David Sánchez y ve la sentencia como un intento para "derribar" al Ejecutivo

La sentencia condenatoria al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, se ha conocido en un martes de plena actividad política, con Pleno en el Congreso de los Diputados y pocos minutos antes de arrancar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha sido concisa para valorar la sentencia, aunque ha admitido que la ha conocido poco antes de comparecer ante los medios. Según ella, el Gobierno mantiene la "confianza en la justica y en que en instancia superiores se constate la inocencia de David Sánchez". "Es en lo que creemos", ha dicho Saiz.

"Respetamos la sentencia, pero no la compartimos", ha dicho de manera contundente. La portavoz del Gobierno también ha recordado que en esta causa "nunca se personó ningún perjudica" y que la Fiscalía "pidió la absolución" tanto de David Sánchez como de Miguel Ángel Gallardo.

Fuentes del Ejecutivo inciden, asimismo, que es "una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas", y recuerdan que existe una segunda instancia judicial y que entonces espera que "se haga justicia". "Confiamos en que se acabe poniendo negro sobre blanco", concluyen las mismas fuentes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha sumado al rechazo a esta sentencia con una publicación en redes sociales. En su caso, ha puesto el foco en que la decisión de los jueces tensa "la costura de nuestras instituciones". Añade que el caso del hermano del jefe del Ejecutiv es una causa que tiene como "única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".

El PSOE lamentea que se persiga "a personas inocentes" Desde el PSOE también rechazan la sentencia conocida este martes. “David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y los técnicos son inocentes y cuentan con todo el apoyo del Partido Socialista. Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella”, remarca la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, en un vídeo enviado a los medios. "Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos”, lamenta Torró. La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez, hermano del presidente, a 9 años de inhabilitación para empleo público También el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha pronunciado al respeto. Lo ha hecho en los pasillos del Congreso, desde donde ha tildado de "auténtica barbaridad" la sentencia. "Es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha. No se ha perseguido a una persona, se ha perseguido al hermano de Sánchez. Se iba a por la persona, no por el delito", ha manifestado. Se suma desde Andalucía la secretaria general del partido en la región y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. "Me parece que este tipo de condena o juicio, desde luego, requería la absolucion inmediata. Esta condena no se corresponde con el juicio presenciado ni con las pruebas que se han aportado para poner de manifesto que ha habido prevaricación", ha dicho.