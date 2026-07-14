El PP pide la dimisión de Sánchez y Vox tilda a su entorno de "chorizos" tras la condena al hermano del presidente

PP y Vox han cargado contra Pedro Sánchez tras conocerse este martes la sentencia condenatoria al hermano del presidente en la causa abierta contra él por prevaricación administrativa. En redes sociales, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha tachado esta sentencia como la "tercera condena" del entorno de Sánchez. "'La verdad acabará imponiéndose', decía Pedro Sánchez. Pues aquí está: la tercera condena en su entorno, tras la del ex fiscal y la de Ábalos, y por unanimidad de la sala de la Audiencia Nacional de Badajoz", reza la publicación de Feijóo en X.

"Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles", asegura el líder de la oposición.

En la misma línea, la portavoz del partido en el Congreso, Esther Muñoz, ha calificado el día de hoy como "otro día histórico de la democracia española", ya que por primera vez en democracia un presidente del Gobierno español tiene a su hermano condenado "por un delito de prevaricación y cooperación necesaria con cargos socialistas".

"Pedro Sánchez tiene a su fiscal general condenado, a su mano derecha condenada a 24 años por nueve delitos de corrupción", así como otros casos "que están siendo investigados", por lo que "debería haber dimitido hace mucho".

Muñoz ha reaccionado así en los pasillos de la Cámara Baja minutos después de hacerse público que la Audiencia de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.