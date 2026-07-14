EE.UU. impone sanciones al Ministerio de Turismo y otras entidades en Cuba, que lo tacha de "criminal y genocida"

Estados Unidos ha sancionado este lunes al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias de exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su política de presión sobre la isla, que atraviesa una aguda crisis económica.

"El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente", ha indicado un comunicado.

El Gobierno de La Habana ha calificado de "criminal y genocida" el propósito de las nuevas sanciones, que señalan que es "castigar a toda la población del país", ha afirmado el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales.