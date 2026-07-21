Meliá cierra todos sus hoteles en Cuba por "notables dificultades operativas"

Meliá pondrá fin este viernes, 24 de julio, a sus operaciones en Cuba, donde dispone de una cartera de 34 establecimientos. La compañía española ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la continuidad de su actividad se ha vuelto inviable por la acumulación de obstáculos operativos, jurídicos y financieros, en un escenario marcado por el endurecimiento de las medidas estadounidenses contra la isla.

La decisión culmina una retirada que ya había comenzado con el cierre o la suspensión de actividad de buena parte de sus hoteles. La escasez de combustible, los apagones prolongados, los problemas de abastecimiento, la caída de las conexiones aéreas y las crecientes dificultades para realizar pagos y transacciones internacionales han terminado por comprometer el funcionamiento normal de los establecimientos.

Meliá, presente en Cuba desde 1990, se suma así a otras compañías turísticas extranjeras que han reducido o abandonado sus negocios en el país. Iberostar ha dejado de gestionar varios hoteles vinculados a Gaesa, mientras que la canadiense Blue Diamond también ha anunciado el cese de sus operaciones. La salida de estas cadenas coincide además con la interrupción de determinados servicios de Visa y Mastercard y con la suspensión de rutas aéreas por la falta de combustible de aviación.

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