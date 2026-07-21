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Meliá cierra todos sus hoteles en Cuba por "notables dificultades operativas"

  • La noticia ha sido comunicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
  • El cierre ya había comenzado con la suspensión de actividad de buena parte de sus hoteles
EE.UU. impone sanciones al Ministerio de Turismo y otras entidades en Cuba, que lo tacha de "criminal y genocida"
Un bicitaxi decorado con una bandera estadounidense pasa frente al Capitolio de La Habana YAMIL LAGE / AFP
RTVE.es

Meliá pondrá fin este viernes, 24 de julio, a sus operaciones en Cuba, donde dispone de una cartera de 34 establecimientos. La compañía española ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la continuidad de su actividad se ha vuelto inviable por la acumulación de obstáculos operativos, jurídicos y financieros, en un escenario marcado por el endurecimiento de las medidas estadounidenses contra la isla.

La decisión culmina una retirada que ya había comenzado con el cierre o la suspensión de actividad de buena parte de sus hoteles. La escasez de combustible, los apagones prolongados, los problemas de abastecimiento, la caída de las conexiones aéreas y las crecientes dificultades para realizar pagos y transacciones internacionales han terminado por comprometer el funcionamiento normal de los establecimientos.

Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba tras las medidas de presión impuestas por EE.UU. en la isla

Meliá, presente en Cuba desde 1990, se suma así a otras compañías turísticas extranjeras que han reducido o abandonado sus negocios en el país. Iberostar ha dejado de gestionar varios hoteles vinculados a Gaesa, mientras que la canadiense Blue Diamond también ha anunciado el cese de sus operaciones. La salida de estas cadenas coincide además con la interrupción de determinados servicios de Visa y Mastercard y con la suspensión de rutas aéreas por la falta de combustible de aviación.

(Noticia en ampliación)

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