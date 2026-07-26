Cuba sigue atrapada en una grave crisis energética, agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos

Cuba se encuentra al borde del abismo por una asfixiante crisis energética y el estrechamiento del bloqueo petrolero impulsado desde Estados Unidos. En las calles de la isla crece el hartazgo social por la falta de luz y de comida, mientras un Estado sin ingresos se muestra incapaz de garantizar los servicios mínimos a la población. Ante este escenario, la postura del Ejecutivo se mantiene firme: "Lo que esperan de nosotros es la renuncia total y eso no va a ocurrir", ha asegurado a RTVE la viceministra de Exteriores, Josefina Vidal.

Diplomacia en la sombra y tensión militar

Pese a la retórica belicista y a que el Ejército cubano acaba de culminar seis meses de maniobras militares en la provincia de Matanzas mirando al norte, la vía diplomática no se ha roto. Washington y La Habana mantienen contactos al más alto nivel a través de Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del histórico dirigente. Tras cuatro reuniones secretas de las que apenas han trascendido detalles, el Gobierno cubano intenta ganar margen de maniobra mientras centra su agenda en aprobar medidas de urgencia y en los homenajes por el centenario de Fidel Castro.

Pese a la gravedad del momento socioeconómico, la agenda del Ejecutivo cubano se divide entre la adopción de medidas económicas de urgencia y la preparación de actos conmemorativos de alto valor político.

El Gobierno centra sus esfuerzos en los actos del 26 de julio, con el aniversario del asalto al Cuartel Moncada. También, de manera muy especial, en los preparativos para homenajear el próximo centenario del nacimiento de Fidel Castro, mientras la ciudadanía afronta una de las etapas más complejas de su historia reciente.