Gran Premio de Hungría 2026, en directo hoy la carrera de Fórmula 1

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, que se disputa este domingo en el circuito de Hungaroring a partir de las 15:00 horas. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En la clasificación, Norris y su McLaren confirmaron las mejoras visto en los entrenamientos, convirtiéndose en el líder en las tres sesiones de calificación. Detrás saldrá Lewis Hamilton, en busca de recuperar puestos con Antonelli, el líder del Mundial, quien saldrá séptimo tras una sanción. En tercera plaza saldrá el compañero del inglés en Ferrari, Charles Leclerc. Alonso saldrá en la 16ª plaza con su renovado Aston Martin y Carlos Sainz, 18º.

El Mundial de F1 llega a la undécima prueba de la temporada y la última antes del parón veraniego. Andrea Kimi Antonelli lidera la clasificación general con 204 puntos tras su victoria en Spa-Francorchamps. El joven italiano mantiene una ventaja de 45 puntos sobre Lewis Hamilton y 50 sobre George Russell. Antonelli afrontará el descanso estival en lo más alto de la tabla sin importar el resultado de este fin de semana. En la clasificación de constructores, Mercedes domina con holgura al sumar 358 puntos, con Ferrari a 73 unidades de distancia.

Antonelli aterriza en Budapest en plena racha tras conseguir su sexto triunfo del año. Por su parte, Hamilton y Ferrari ven en Hungaroring una gran oportunidad por las características lentas del trazado. Max Verstappen busca consolidar la mejoría de Red Bull tras su podio en Bélgica. En el lado español, Fernando Alonso estrena en Aston Martin las primeras mejoras aerodinámicas de la temporada para revertir un año complicado. Lo hace en un circuito de grato recuerdo para él, en el que logró su primera de 32 victorias allá por 2003. Carlos Sainz intentará volver a sumar puntos con su Williams en un circuito favorable a las manos del piloto.

Hungaroring cuenta con 4.381 metros de longitud y 14 curvas de media y baja velocidad. La pista destaca por su escasa anchura y la extrema dificultad para realizar adelantamientos. Por este motivo, la sesión de clasificación del sábado resultará determinante para el desarrollo de la carrera. La prueba del domingo está programada a 70 vueltas para completar 306,6 kilómetros. Para esta cita, el proveedor oficial de neumáticos ha seleccionado la gama de compuestos más blanda de su catálogo: el C3 como neumático duro, el C4 como medio y el C5 como blando.