Gran Premio de Gran Bretaña 2026, en directo hoy la carrera de Fórmula 1

Sigue en vivo la carrera del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps este domingo a partir de las 15:00 horas peninsulares. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo la carrera del GP de Bélgica | Fórmula 1

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 llega a su décima cita con el joven Kimi Andrea Antonelli (Mercedes) al frente de la clasificación con 179 puntos. El italiano mantiene una ventaja de 25 puntos sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y de 32 sobre Lewis Hamilton. Por detrás de las flechas plateadas, el campeonato se organiza por parejas de constructores: Charles Leclerc (Ferrari) ocupa la cuarta plaza con 108 puntos, seguido de los McLaren de Lando Norris (97) y Oscar Piastri (82), y de los Red Bull de Max Verstappen (76) e Isack Hadjar (52).

La consistencia de la parrilla se ha tensado en las últimas semanas. Tras un inicio dominante en el que venció cinco pruebas consecutivas, Antonelli ha flaqueado al puntuar en solo una de las últimas tres carreras, quedándose sin sumar en el caótico Gran Premio de Gran Bretaña. Esta debilidad contrasta con el empuje de Russell, segundo en Silverstone, y el resurgimiento de Leclerc, quien rompió una sequía de dos años sumando la novena victoria de su trayectoria y la número 250 para Ferrari.

La lucha por el campeonato vivirá un nuevo capítulo desde la primera fila. Antonelli firmó este sábado su sexta pole position de la temporada y la décima consecutiva de Mercedes en las diez primeras carreras del año, consolidando el dominio del equipo alemán de vuelta. El italiano compartirá la primera fila con Max Verstappen, mientras que George Russell partirá tercero tras la sanción de diez posiciones impuesta a Lando Norris, que había marcado el tercer mejor tiempo. Charles Leclerc, vencedor en Silverstone, arrancará desde la cuarta plaza, en una parrilla que permite una intensa batalla desde la salida.

Los representantes españoles afrontan un panorama complejo debido a las limitaciones técnicas de sus monoplazas. Carlos Sainz se sitúa decimoquinto en la general con seis puntos tras un fin de semana complicado en Gran Bretaña, donde cruzó la meta duodécimo, pero cayó al decimoséptimo puesto por una polémica sanción bajo el coche de seguridad. Por su parte, Fernando Alonso ocupa la decimoctava plaza con un solo punto; el asturiano confirmó el bajo rendimiento de su Aston Martin y no espera evoluciones significativas hasta después del parón veraniego. Alonso saldrá desde el final de la parrilla, sancionado por cambiar tres unidades de potencia.

Spa-Francorchamps, uno de los trazados históricos integrados desde la temporada inaugural de 1950, acoge la 71.ª edición de este Gran Premio. Con una longitud de 7.004 metros enclavados en las Ardenas, es la pista más larga del calendario, célebre por sus desniveles y sus 19 exigentes curvas, entre las que destacan Eau Rouge, Raidillon y Pouhon. La carrera dominical está programada a 44 vueltas para cubrir 308 kilómetros, bajo una previsión meteorológica tradicionalmente variable. En Spa se correrá con la gama media de neumáticos: el C2 será el duro, el C3 el medio y el C4 el blando.