Gran Premio de Gran Bretaña 2026, en directo hoy la carrera de Fórmula 1: sanción para Hamilton en la salida

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) traslada el liderato más joven de todos los tiempos a Silverstone (Inglaterra), sede este fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, el noveno del Mundial en el trazado que albergó en 1950 la primera carrera de la historia de la F1.

En directo la carrera del GP de Gran Bretaña | Fórmula 1

El joven piloto transalpino se impuso a los locales Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren) en la carrera sprint del sábado, dejando claro que el ambiente hostil de una de la 'Catedral' de la F1 no le intimida. Además, se adjudicó la pole siendo el más rápido también en la sesión de clasificación del sábado, con lo que dejó claras sus intenciones para la carrera de este domingo.

Antonelli -con 19 años el de menor edad desde la creación de la F1- entra como líder destacado al legendario circuito construido en el entorno en el que se situaba durante la Segunda Guerra Mundial un aeródromo de la RAF, la rama aérea de las fuerzas armadas británicas. Del que, pase lo que pase, también saldrá primero en la general.

Con cinco victorias y siempre en el podio salvo hace tres fines de semana, en Barcelona -donde tuvo que abandonar-, el nuevo chico de moda de la categoría reina comanda con 40 puntos de ventaja (171 frente a 131) sobre su compañero, el inglés George Russell, ganador el pasado domingo en Austria.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que ganó -con 41- por séptima vez en Montmeló, donde elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1 al festejar su primer triunfo con Ferrari, ocupa, a 46 puntos del joven boloñés, el tercer puesto de un Mundial que no marcha según lo deseado para los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin).

El madrileño Sainz, con tres novenos puestos, es decimocuarto, con seis puntos. Su compatriota el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a menos de un mes de cumplir 45, sólo ha logrado puntuar una vez en lo que va de temporada (acabó décimo en Mónaco). A bordo de un AMR26 deficiente del que se esperaba mucho, pero que, de momento, es el peor coche de la parrilla.

Alonso llega decimoctavo en el campeonato al legendario circuito en el que logró dos de sus 32 triunfos en la Fórmula Uno: en 2006, cuando revalidó título con Renault; y en 2011, a bordo de un Ferrari. Equipo con el que Sainz, de 31, festejó en esta pista, en 2022, la primera de sus cuatro victorias en la división de honor del automovilismo.

Ni Carlos, ni Fernando -cuyo equipo tiene su sede precisamente en Silverstone- apuntarán alto en la novena prueba de un año en el que el mexicano Sergio Pérez, cuya escudería, la debutante Cadillac, se lo toma como 'de adaptación' y aún no ha logrado sumar.