EE.UU. sanciona al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y a responsables de los suministros militares a la isla
- Uno de los designados es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
- El Departamento de Estado también apunta a cinco empresas importadoras de armamento
Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López Miera, al jefe del Estado Mayor, Roberto Legra, y a otros seis responsables militares encargados de las importaciones de armamento a la isla desde el extranjero. También ha designado a cinco empresas de la industria castrense cubana.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha anunciado en su cuenta de X estas sanciones contra esos individuos y compañías por "suministrar armas al régimen".
"Como el presidente (Donald) Trump ha dicho: Estados Unidos no tolerará un Estado corrupto que acoja operaciones militares hostiles, de inteligencia y terrorismo a nuestras puertas", ha avisado Rubio.
Según un comunicado de la oficina del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la medida tiene como objetivo empresas castrenses propiedad del Estado cubano, así como responsables del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) implicados en "la cooperación militar extranjera y el aprovisionamiento de equipamiento castrense para el régimen cubano".
La cartera de Exteriores de EE.UU. apunta a Rusia y China como los proveedores de equipos, tecnología de vigilancia y otras capacidades de seguridad a La Habana.
Los sancionados, implicados en la importación de armas
Washington acusa a López Miera de ahondar la cooperación militar extranjera de la isla y a Legra, de haber estado implicado en los esfuerzos para lograr armas de Rusia.
Los otros sancionados son el jefe de la Dirección de Relaciones Exteriores del MINFAR, José Antonio Remón, responsable de la colaboración castrense con otros países, y el director del departamento económico del ministerio, Óscar Enrique Biosca, a los que Washington apunta por estar implicados en el suministro a Cuba de armamento desde Rusia y China. La Administración de Trump también ha tenido como blanco a los agregados militares en Moscú y en Pekín, Mónica Milian y Waldo Pérez, respectivamente. Aparte de estos responsables del MINFAR, han sido designados los directores generales de dos de las empresas de la industria castrense cubana sancionadas, Roberto Jesús Viciana Mousset y Heriberto Sánchez, que dirigen las compañías Unión de Industria Militar (UIM) y Tecnotex.
Además de esas dos firmas, otras empresas designadas por el Departamento de Estado son Tecnoimport, Duna y Emi Yuri Gagarin, todas ellas con base en Cuba y dedicadas a la importación o el mantenimiento de equipamiento castrense proveniente de Rusia y China.
Como consecuencia de estas medidas, todas las propiedades o intereses en propiedad de los sancionados en EE.UU. o en manos de estadounidenses quedan bloqueados. También se prohíbe cualquier transacción o negocio a personas en territorio estadounidense con los individuos y empresas designados.
Washington intensificó en enero su presión sobre Cuba mediante un bloqueo petrolero y sanciones que han llevado a empresas extranjeras a dejar de operar en la isla, lo que ha hecho tambalear la frágil economía que arrastra desde hace décadas.
El pasado mes de junio, las sanciones alcanzaron al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro. El Departamento de Justicia también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.