EE.UU. sanciona al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y a responsables de los suministros militares a la isla

Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López Miera, al jefe del Estado Mayor, Roberto Legra, y a otros seis responsables militares encargados de las importaciones de armamento a la isla desde el extranjero. También ha designado a cinco empresas de la industria castrense cubana.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha anunciado en su cuenta de X estas sanciones contra esos individuos y compañías por "suministrar armas al régimen".

"Como el presidente (Donald) Trump ha dicho: Estados Unidos no tolerará un Estado corrupto que acoja operaciones militares hostiles, de inteligencia y terrorismo a nuestras puertas", ha avisado Rubio.

Según un comunicado de la oficina del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la medida tiene como objetivo empresas castrenses propiedad del Estado cubano, así como responsables del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) implicados en "la cooperación militar extranjera y el aprovisionamiento de equipamiento castrense para el régimen cubano".

La cartera de Exteriores de EE.UU. apunta a Rusia y China como los proveedores de equipos, tecnología de vigilancia y otras capacidades de seguridad a La Habana.