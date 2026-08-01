Petro pide desde Cuba un "diálogo entre civilizaciones" y llama a evitar una invasión de la isla
- El presidente colombiano visita La Habana en su último viaje oficial y reafirma su apoyo a la isla
- Su sucesor, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que romperá relaciones diplomáticas con Cuba
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho este sábado un llamamiento desde La Habana a la comunidad internacional para mostrar su solidaridad con Cuba y ha instado a Estados Unidos a abrir un "diálogo entre civilizaciones" con la isla, en un momento de máxima tensión entre Washington y el Gobierno cubano.
"Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles", ha afirmado Petro tras reunirse con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, según han difundido medios oficiales de la isla.
El mandatario colombiano ha propuesto además al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que "se establezca un diálogo entre civilizaciones que deben ser iguales siendo diferentes" como alternativa a la actual escalada de tensiones.
La visita, la última oficial de Petro antes de concluir su mandato la próxima semana, supone también un gesto de respaldo a La Habana frente a la presión de Washington y marca distancias con su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y cerrará la embajada colombiana en la isla.
Riesgo de escalada
Tras su encuentro con Díaz-Canel, Petro ha defendido que Cuba deje de ser un foco de confrontación y se convierta en un espacio para el entendimiento. "Sería bueno que el peligro que se cierne sobre Cuba se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo", ha indicado el presidente colombiano, quien incluso ha planteado que ese acercamiento pudiera producirse "entre el estado de la Florida y la isla, que tan cerca están y tan lejos".
El mandatario ha extendido su llamamiento a la política internacional y ha pedido a Washington abrir conversaciones sobre la situación en Oriente Medio, un conflicto que, a su juicio, "puede ser el anticipo de un holocausto mundial, de una barbarie generalizada".
Díaz-Canel agradece el apoyo colombiano
Por su parte, Miguel Díaz-Canel ha agradecido la visita de Petro y ha destacado la "profunda solidaridad y firme apoyo" del mandatario colombiano frente a "las amenazas de agresión, el cerco energético y el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense".
El presidente cubano ha reiterado asimismo el compromiso de su Gobierno con el proceso de paz en Colombia.
Petro ya había visitado Cuba en dos ocasiones durante su mandato: en junio de 2023, con motivo de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y en septiembre de ese mismo año para participar en la cumbre del G77 y China.
La visita coincide con un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. La Administración estadounidense ha endurecido las sanciones contra la isla, incluido un embargo petrolero, medidas que han agravado la crisis económica cubana y contribuido a la escasez de combustible, alimentos, medicamentos y a los frecuentes apagones.
Petro ha criticado en repetidas ocasiones esa política de sanciones y, durante su mandato, Colombia ha enviado varios cargamentos de ayuda humanitaria para aliviar la situación que atraviesa el país caribeño.