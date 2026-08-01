Petro pide desde Cuba un "diálogo entre civilizaciones" y llama a evitar una invasión de la isla

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho este sábado un llamamiento desde La Habana a la comunidad internacional para mostrar su solidaridad con Cuba y ha instado a Estados Unidos a abrir un "diálogo entre civilizaciones" con la isla, en un momento de máxima tensión entre Washington y el Gobierno cubano.

"Vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba, para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles", ha afirmado Petro tras reunirse con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, según han difundido medios oficiales de la isla.

El mandatario colombiano ha propuesto además al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que "se establezca un diálogo entre civilizaciones que deben ser iguales siendo diferentes" como alternativa a la actual escalada de tensiones.

La visita, la última oficial de Petro antes de concluir su mandato la próxima semana, supone también un gesto de respaldo a La Habana frente a la presión de Washington y marca distancias con su sucesor, Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y cerrará la embajada colombiana en la isla.

Riesgo de escalada Tras su encuentro con Díaz-Canel, Petro ha defendido que Cuba deje de ser un foco de confrontación y se convierta en un espacio para el entendimiento. "Sería bueno que el peligro que se cierne sobre Cuba se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo", ha indicado el presidente colombiano, quien incluso ha planteado que ese acercamiento pudiera producirse "entre el estado de la Florida y la isla, que tan cerca están y tan lejos". El mandatario ha extendido su llamamiento a la política internacional y ha pedido a Washington abrir conversaciones sobre la situación en Oriente Medio, un conflicto que, a su juicio, "puede ser el anticipo de un holocausto mundial, de una barbarie generalizada". Colas eternas para cobrar una pensión de cuatro euros: los jubilados, los más perjudicados de la crisis en Cuba RTVE.es (TEXTO) / JOSÉ ANTONIO GUARDIOLA (VÍDEO)