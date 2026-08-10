Trump exige a Irán una "indemnización" por "50 años de ataques y muertes" de estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán una "indemnización" por los daños causados a estadounidenses por parte de la República Islámica, que previamente también había solicitado a Washington una compensación por los agravios derivados del conflicto que se libra en su territorio. Las palabras del líder estadounidense diluyen aún más las escasas posibilidades de alcanzar un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

En un mensaje en su red social Truth Social Trump menciona la reciente petición de Irán y asegura que es "una idea interesante". "Yo también exijo una indemnización por todas las personas a las que han matado y herido gravemente con sus bombas colocadas en las carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos", afirma.

El presidente pone como ejemplo a los soldados muertos en combate y a las familias de los 17 fallecidos en el atentado de Al Qaeda en el año 2000 contra el destructor estadounidense USS Cole, un acto que EE.UU. relaciona con Irán.

Trump también ha mencionado que Teherán debería pagar "una indemnización" a las familias de los "cientos de miles de manifestantes inocentes" que el país "ha asesinado en los últimos 50 años", así como a los "52.000 que han sido asesinados en los últimos cinco meses".

Nueva exigencia para las negociaciones El presidente ha criticado que la cuestión sobre una eventual compensación a Irán no había sido abordada en conversaciones previas y, por ello, ha informado de que ha dado "instrucciones" a sus representantes para que sus nuevas demandas se incluyan "de forma firme en todas y cada una de las futuras negociaciones". Asimismo, en un mensaje posterior Trump ha añadido que, en lo que respecta a las negociaciones con Irán, la República Islámica "debería asumir la responsabilidad por los daños y las muertes causadas a la población del Líbano, Siria, Yemen y Gaza". El presidente responde así a la lista difundida el sábado por Teherán con seis exigencias que Washington debe cumplir para reabrir el tráfico marítimo por Ormuz, bloqueado desde hace meses como respuesta a la guerra de EE.UU. e Israel en Irán. El conflicto se ha alargado en los últimos meses pese a los múltiples intentos fallidos de alcanzar un alto el fuego. Como respuesta a la ofensiva, Irán bloqueó el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, que antes del conflicto permitía la circulación de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales. Por su parte, las fuerzas estadounidenses impiden el tránsito hacia los puertos iraníes. "Hasta que EE.UU. no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no será abierto", dijo el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, en un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA. Además de una "compensación" por los daños de la guerra, Teherán pidió el fin del bloqueo naval y las sanciones y la liberalización de los activos iraníes bloqueados. Irán establece una lista de seis exigencias a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz