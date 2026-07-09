Bélgica espera los milagros en este Mundial 2026 de Thibaut Courtois

En un Mundial marcado por los enormes talentos ofensivos capaces de hacer goles, Thibaut Courtois ejemplifica la importancia de evitarlos. Para ganar grandes trofeos es necesario tener grandes porteros. Una lección que el astro belga ha enseñado en numerosas ocasiones.

Es uno de los capitanes de la selección y está en el debate de los mejores porteros de la historia junto con nombres tan ilustres como el de Iker Casillas, Oliver Khan, Gianluigi Buffon o el balón de oro, Lev Yashin. Tanto sus números como sus títulos le avalan como uno de los mejores porteros que han jugado este deporte.

Colocación, envergadura, reflejos, carácter y ambición son atributos que han tenido muy pocos porteros en la historia. Con un perfil así, el guardameta belga, es de los pocos arqueros capaces de ganar partidos y en el caso de Thibaut, campeonatos.

Clave en los momentos más importantes de su club en los últimos años. La final de Champions en París contra el Liverpool o las colosales actuaciones en las eliminatorias contra el Manchester City de Guardiola son prueba de ello.

A la espera de sus milagros Esa versión de Courtois aún no se ha visto en este Mundial. En total, en cinco partidos ha encajado cinco goles. Quizá su mejor día fue ante Irán, aunque es verdad que si en duelos como el de octavos frente a Estados Unidos no brilló, fue por lo poco a prueba que le puso el rival (así todo salvó un mano a mano con Folarin Balogum). Eso sí, de él se puede esperar que decida cualquier partido y los jugadores españoles lo saben muy bien. A sus 34 años de edad, Thibaut está cumpliendo su papel de líder dentro de una selección belga que pese a estar lejos de la generación dorada de 2018, cuenta con jugadores talentosos capaces de poner en un apuro a cualquier equipo. Beiranvand frustra a Bélgica y mantiene con esperanza a Irán ILIAS BENTADDA SEBTI*

Números de leyenda El talento de Courtois es innegable, algo que saben bien los jugadores españoles que lo enfrentarán por el ansiado pase a las semifinales del Mundial. Contra España, Thibaut Courtois habrá jugado 21 partidos mundialistas, superando a Hugo Lloris como el segundo portero con más encuentros disputados en un campeonato Mundial, sólo por detrás del legendario Manuel Neuer que alcanzó la cifra de 24 en este campeonato. Esperemos, por nuestro bien dentro del campeonato, que no siga aumentando esa cifra en este Mundial y que sea España la encargada de frenar ese meteórico ascenso al Olimpo de los guardametas en la historia de las copas del mundo. España - Bélgica: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de cuartos de final del Mundial 2026 Jorge Yusta