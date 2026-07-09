Oyarzabal, a RTVE: "Ojalá no marcar ningún gol más y que la cosa vaya bien a nivel colectivo"

Mikel Oyarzabal es el hombre tranquilo. No se deja sorprender por nada ni por nadie, parece que no hay cosa que le inquiete y su humildad es una de sus señas de identidad. El vasco es el máximo goleador de la Roja en su primer Mundial, pero apenas le da importancia.

No piensa en engordar sus estadísticas individuales, sino en ayudar a la selección española a conseguir su segunda estrella. Oyarzabal atiende a RTVE en Los Ángeles tras la sufrida victoria ante Portugal en octavos y antes de medirse a Bélgica en cuartos.

Problemas físicos en el Mundial más exigente Mikel Oyarzabal es uno de los futbolistas que ha sufrido problemas físicos en este Mundial. Por fortuna, las dolencias nunca han sido lo suficientemente graves para alejarle del terreno de juego. El vasco ha disputado los cinco partidos de titular y solo ha sido sustituido por descanso. "Está todo bien, estoy contento, la ilusión que te da el ganar y pasar de rondas muchas veces vale más que el cansancio" afirma. En este punto del campeonato, pocos son los jugadores que no padecen algún tipo de problema. "Hay gente que lleva muchísimos minutos, muchísimos partido durante el año y al final creo que a nivel profesional todo el mundo tiene molestias", reconoce. A la carga de minutos se añade el vaivén de uno de los Mundiales más movidos de la historia. Los viajes largos, los cambios constantes de husos horarios y el calor hacen estragos en los futbolistas. "Es un poco la parte fea y la parte que no se ve tanto. Estamos intentando hacer todo lo que nos dicen y nos recomienden para que el impacto sea el menor posible", afirma Oyarzabal.

España, de menos a más con Oyarzabal como uno de los líderes El delantero de la Real Sociedad ha reconocido las dificultades que pasó la selección en el inicio del Mundial. El empate ante Cabo Verde despertó unas dudas que se han ido despejando conforme ha ido avanzando el torneo. "Creo que quizás no empezamos de la mejor manera, nos costó un poquito entrar, pero siendo conscientes de que nadie regala nada y que es muy difícil. Hemos visto que a selecciones de mucho nivel les han dado sustos, muchos están en casa por cometer errores", asegura Oyarzabal, que cree que una de las claves de España está en "la solidez, sobre todo a nivel defensivo, de no conceder, de que nos generen pocas ocasiones y que luego la gran mayoría de veces creando ocasiones en algún momento vamos a acertar". El que más ha acertado en este Mundial con la camiseta de la Roja ha sido él. Es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos, a tres de Haaland y Mbappé y a cuatro de Messi. Mikel, sin embargo, no se obsesiona con seguir sus números: "Ojalá no marcar ningún gol más en lo que queda y que la cosa vaya bien a nivel colectivo, que es para lo que estamos y la alegría que nos llevaríamos todos". El '21' está en uno de los mejores momentos de su carrera y no duda en reconocerlo: "Estoy contento con todo, disfrutando de toda la experiencia del Mundial. Creo que cuando fuera del fútbol estás en un buen momento, luego en el campo es más fácil".

Bélgica, próximo rival en un Mundial muy europeo De las ocho selecciones que quedan con vida en el torneo, seis son europeas. Un dato que habla mucho y muy bien del viejo continente. "Estamos viendo que todas las europeas están dando nivel y eso también muestra que el fútbol europeo está yendo para arriba", afirma. El próximo rival será Bélgica, una selección que quizás no tiene un equipo tan potente como en otras ediciones, pero que ha logrado plantarse en cuartos de final tras remontar ante Senegal y golear a Estados Unidos. "Es un equipo de jugadores de mucho nivel y otros que mediáticamente de nombre quizás no se conocen tanto, pero que tienen un nivel muy alto y son muy competitivos", argumenta Mikel. Cuestionado por si su punto débil es la defensa, Oyarzabal asegura que "cualquier equipo que esté en cuartos de un Mundial no puedes decir que una parcela es más débil o floja". "Para estar ahí se han tenido que hacer las cosas muy bien, tiene mucho mérito", añade. El atacante no se moja a la hora de elegir el equipo al que ve más en forma. "Creo que todos los equipo que están ahora ahí son porque han hecho méritos para estarlo porque tienen jugadores buenos, porque como equipo han estado bien. Cualquiera que te toque te va a poner las cosas difíciles", apunta.