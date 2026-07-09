Mundial 2026, en directo hoy, 9 de julio: empiezan los cuartos con cuentas pendientes en el Francia - Marruecos

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este 9 de julio por fin vuelve el fútbol, después de un día de descanso que se nos ha hecho eterno. Francia - Marruecos, primer duelo con cuentas pendientes desde hace tres años y medio.

La selección de Marruecos fue, sin duda, la gran revelación del Mundial de Catar 2022; que se lo digan a España. Los 'Leones del Atlas' alcanzaron las semifinales, donde fueron frenados por la Francia de Mbappé y compañía. Tres años y medio después -porque ese Mundial se jugó en invierno- y una fase antes, llega la revancha. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.