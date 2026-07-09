Mundial 2026, en directo hoy, 9 de julio: empiezan los cuartos con cuentas pendientes en el Francia - Marruecos
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Francia - Marruecos de cuartos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este 9 de julio por fin vuelve el fútbol, después de un día de descanso que se nos ha hecho eterno. Francia - Marruecos, primer duelo con cuentas pendientes desde hace tres años y medio.
La selección de Marruecos fue, sin duda, la gran revelación del Mundial de Catar 2022; que se lo digan a España. Los 'Leones del Atlas' alcanzaron las semifinales, donde fueron frenados por la Francia de Mbappé y compañía. Tres años y medio después -porque ese Mundial se jugó en invierno- y una fase antes, llega la revancha. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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Y, como todos los días de partido, tenemos la encuesta sobre el ganador del Francia - Marruecos.
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La estrella a seguir: Michael Olise, el 'showman' del Mundial 2026 y silencioso líder de asistencias de Francia
Francia jugará los cuartos de final por cuarta vez consecutiva y la quinta en los últimos seis mundiales. Kylian Mbappé es el máximo goleador, pero la mayoría de los goles de la selección no se entenderían sin Michael Olise, quien, con sus cinco asistencias, es el máximo asistente de su equipo y también de todo el Mundial. Por Fabián Baptista
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Francia - Marruecos: cómo desactivar a Olise para cobrarse la revancha
Francia y Marruecos se enfrentan este jueves en lo que se plantea como uno de los mejores partidos del Mundial. No solo por los lazos entre ambos Estados, sino también por el juego desplegado en el torneo. Salvo algún bajón, como el de Francia ante Paraguay o el de Marruecos ante Escocia, llegan a la cita con un currículum impecable. 'Pista Mundial', hoy de la mano de Javier Galán.
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¡Arrancan los cuartos de final del Mundial 2026! Ya solo quedan ocho equipos en liza en esta Copa Mundial de la Fifa que se juegan entre hoy y el domingo los cuatros puestos en las semifinales. Esta ronda arranca con el encuentro Francia – Marruecos, que será emitido a partir de las 22:00 horas desde el estadio de Boston (EEUU) por La 1 y RTVE Play.
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Buenos días. Se reanuda la competición en el Mundial de fútbol con el inicio de los cuartos de final. Este jueves se disputa un único partido, el Francia - Marruecos a las 22:00, que veremos en directo por La 1 y RTVE Play.
ASÍ QUEDAN LOS CRUCES: