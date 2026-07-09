Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 9 de julio

¡Arrancan los cuartos de final del Mundial 2026! Ya solo quedan ocho equipos en liza en esta Copa Mundial de la Fifa que se juegan entre hoy y el domingo los cuatros puestos en las semifinales. Esta ronda arranca con el encuentro Francia – Marruecos, que será emitido a partir de las 22:00 horas desde el estadio de Boston (EEUU) por La 1 y RTVE Play.

El encuentro supone la reedición de la semifinal del último Mundial,el de 2022, disputado en Catar. En aquella ocasión, Marruecos llegaba tras haber ganado a España en la tanda de penalties y fue Francia la que se hizo con la victoria por 2 – 0. Se metía así en su segunda final consecutiva, que terminó perdiendo contra Argentina en los penaltis. Si ganan los franceses, alcanzarán su tercera semifinal mundialista consecutiva. Pero los Leones del Atlas quieren la revancha del Mundial de Catar y no se lo pondrán fácil.

Francia tiene en sus filas dos de los grandes protagonistas de esta edición: Mbappé y Michael Olise. El delantero del Real Madrid no ceja en su empeño de hacerse con la Bota de Oro, en un duelo particular con Messi al que se ha sumado el noruego Erling Haaland. Sus goles, jugadas y gol y ocasiones superan todos los récords, pero el que está levantando la admiración en este Mundial está siendo Michael Olise, motor de la selección francesa y que lidera el reparto de asistencias, con un total de cinco. Pese a los números, Les Bleus no han mostrado su mejor nivel en esta edición, con actuaciones irregulares, como la de los octavos de final contra Paraguay

Algo menos lleva el centrocampista del Real Madrid Brahím Díaz, con cuatro asistencias. Él es otro de los jugadores a los que habrá que seguir en el encuentro, así como a su compatriota Achraf Hakimi, la otra gran estrella del conjunto alaurí. Aunque, si en Francia destacan las individualidades, en Marruecos es el conjunto lo que le hace un rival infalible. Ha dejado fuera a Canadá y a Países Bajos, después de haber quedado segundo en su grupo, igualado a puntos con Brasil, con la que empató en su debut en este Mundial.

RTVE se está volcando con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. En la ronda de cuartos de final ofrecerá dos encuentros, incluyendo el que enfrentará a España contra Bélgica el viernes 10 de julio a partir de las 21:00 horas. Para contextualizar el encuentro, Teledeporte emitirá uno de los enfrentamientos previos de ambas selecciones, el que tuvo lugar durante los cuartos de final de México 86. Se podrá seguir esta tarde, a partir de las 19:30 horas. Además, para el partido entre Francia y Marruecos, RTVE Play ha preparado una programación especial que incluye el videopódcast más futbolero Fútbol de calle, desde las 20:30 horas y la retransmisión alternativa del choque en CTA desde las 21:30 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 9 de julio Octavos de final •Francia - Marruecos. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Boston (EEUU)