Mundial 2026, en directo hoy, 4 de julio: empiezan los octavos de final con Paraguay - Francia destacado
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Paraguay - Francia de octavos de final
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 4 de julio empiezan ya los octavos de final, el 'top 16', y en RTVE nos centramos en el Francia - Paraguay, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 23:00 horas. Tampoco dejaremos de lado el Canadá - Marruecos, que comienza a las 19:00 horas.
La pasada madrugada del viernes al sábado se completaron los dieciseisavos de final con los pases de Egipto, Colombia y el agónico de Argentina, en el partido destacado de La 1 contra Cabo Verde. La selección africana demostró el porqué de su condición de revelación y que el empate sin goles de España no fue tan sorprendente a la postre. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara su eliminatoria del lunes, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
11:30 El golazo de David Luiz, en el recuerdo
Tal día como este 4 de julio, pero en 2014, el brasileño David Luiz anotaba un golazo de falta directa en la eliminatoria contra Colombia. La canarinha defendía su orgullo en su país.
“TAL DÍA COMO HOY— Teledeporte (@teledeporte) July 4, 2026
Un 4 de julio de 2014 el brasileño David Luiz marcaba uno de los mejores goles de falta de la #CopaMundialFIFA
Lo que le esperaba a su selección días después no lo vio venir... #MundialRTVE
📺 Brasil - Noruega en directo, domingo a las 22:00 horas en @La1_tve… pic.twitter.com/ofvpQh7tn5“
11:15 Así se vivió el pase de Colombia
Colombia ganó su billete a octavos gracias a un gol de Arias. Así se vivió en el banquillo 'cafetero' (vía Fifamax TV).
“💥 JOHN ARIAS, el asesino del área— Teledeporte (@teledeporte) July 4, 2026
El ‘11’ de Colombia entró con todo para poner el único gol en la victoria ante Ghana.
➡️ https://t.co/ulsCR5CIXi pic.twitter.com/8aVs90xNca“
11:00 Colombia, último billete a octavos
Colombia sigue dando pasos adelante y de forma convincente en este Mundial. Gracias a un más que solvente trabajo en defensa, sumando su tercera portería a cero en el torneo, el solitario gol de Arias desatascó temprano un choque que, de no haberse dado, podía haber sido un dolor de muelas para los sudamericanos. Tras solventar el último partido de dieciseisavos, tendrán ahora la dura labor de deshacerse de Suiza para volver a unos cuartos de final 12 años después. Te lo cuenta Rodrigo Álamo.
10:45 Pista Mundial: Paraguay - Francia, la mejor defensa reta al mejor ataque del Mundial 2026
La apabullante delantera de Francia se enfrenta este sábado con la rocosa defensa de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, un duelo de estilos entre dos selecciones que llegan pletóricas tras las primeras eliminatorias. Los franceses, como el equipo más goleador, gracias a su fabulosa nómina de atacantes y, en especial, al fenomenal estado de forma de Kylian Mbappé y de Michael Olise. Los paraguayos, plenos de moral tras dejar atrás nada menos que a Alemania, con un depurado ejercicio de resistencia en su área que intentarán repetir ante el once del gallo (RTVE, a las 23:00 horas). Te lo cuenta, Daniel Flores (Datos RTVE).
10:30 Agenda del día, primera jornada de octavos
La emoción llega al Mundial 2026 con los octavos de final. El plato fuerte de la jornada llega a las 23:00 horas con el Paraguay – Francia, desde el estadio de Filadelfia (EEUU). Este es el encuentro que emitirá en directo y gratis La 1 y RTVE Play. Antes, la segunda ronda eliminatoria que se estrena con el Canadá – Marruecos, a partir de las 19:00 horas desde el estadio de Houston.