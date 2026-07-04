Mundial 2026, en directo hoy, 4 de julio: empiezan los octavos de final con Paraguay - Francia destacado

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 4 de julio empiezan ya los octavos de final, el 'top 16', y en RTVE nos centramos en el Francia - Paraguay, partido este que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 23:00 horas. Tampoco dejaremos de lado el Canadá - Marruecos, que comienza a las 19:00 horas.

La pasada madrugada del viernes al sábado se completaron los dieciseisavos de final con los pases de Egipto, Colombia y el agónico de Argentina, en el partido destacado de La 1 contra Cabo Verde. La selección africana demostró el porqué de su condición de revelación y que el empate sin goles de España no fue tan sorprendente a la postre. Prestaremos también especial atención a la última hora de la selección española, que prepara su eliminatoria del lunes, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.