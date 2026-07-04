Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 4 de julio

La emoción llega al Mundial 2026 con los octavos de final. El plato fuerte de la jornada llega a las 23:00 horas con el Paraguay – Francia, desde el estadio de Filadelfia (EEUU). Este es el encuentro que emitirá en directo y gratis La 1 y RTVE Play. Antes, la segunda ronda eliminatoria que se estrena con el Canadá – Marruecos, a partir de las 19:00 horas desde el estadio de Houston. El partido enfrenta a dos selecciones que se clasificaron in extremis para esta ronda. El conjunto norteamericano se convirtió en el primer clasificado, tras marcar en los últimos minutos a Sudáfrica.Marruecos, por su parte, tuvo que esperar hasta los penaltis para dejar fuera de la competición a uno de los grandes candidatos a hacerse con el título: Países Bajos.

El ganador de este duelo se verá las caras en los cuartos de final con el vencedor del otro encuentro del día: Paraguay – Francia. Un cara a cara entre la gran sorpresa de las eliminatorias (tras dejar en el camino a Alemania) y el equipo que lidera todas las apuestas, tras el despliegue de juego y goles que ha venido ofreciendo desde el inicio del Mundial. El último ejemplo, la goleada a Suecia, con dos tantos de Mbappé. El delantero del Real Madrid se ha convertido en uno de los grandes atractivos de esta edición y en uno de los mayores artilleros, en su batalla particular por hacerse con el título de máximo goleador contra Leo Messi. Pero no es el único anotador de Francia, que ha demostrado ser un equipo sólido en defensa y contundente en ataque, con 13 goles en los cuatro encuentros que ha disputado, en las botas de Dembelé, Barcola y Douè, además de Mbappé, y Michael Olise consolidándose como rey de las asistencias, con cinco hasta la fecha.

Los dos precedentes que existen en mundiales anteriores entre los dos combinados se saldaron con victoria gala, igual que el último encuentro que disputaron ambas, en 2017. La historia está, por tanto, plenamente a favor de Francia, pero Paraguay ha demostrado que no es un convidado de piedra a este Mundial y buscará los cuartos de final para igual su mejor participación en una competición de este tipo en toda su historia. Como protagonista, el guardameta Orlando Gill, que se convirtió en ídolo nacional tras parar dos penaltis a Alemania.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 4 de julio Octavos de final •Canadá - Marruecos. 19:00 horas (hora peninsular). Estadio de Houston (EEUU) •Paraguay - Francia. 23:00 horas (hora peninsular). Estadio de Filadelfia (EEUU)