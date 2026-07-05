Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 5 de julio

Llega la hora de la verdad para los favoritos para hacerse con la estrella. En esta jornada del Mundial 2026, Brasil, Noruega, México e Inglaterra se juegan el pase a los cuartos de final. El encuentro entre México e Inglaterra arrancará de madrugada, a las 02:00 horas del lunes 6 de julio en Ciudad de México. El conjunto azteca busca seguir haciendo historia ante su público, tras haber eliminado a Ecuador. El estadio será una olla a presión para recibir a Inglaterra, que ya sufrió para eliminar a RD Congo.

Antes de este encuentro, la jornada arranca con el Brasil – Noruega, desde las 22:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (EEUU). El choque será emitido gratis y en directo por La 1 y RTVE Play.

El mayor atractivo del partido será el duelo Vinicius – Haaland, dos delanteros que llegan a estas alturas del campeonato en plena forma. De hecho, el jugador del Manchester City fue protagonista absoluto de la primera eliminatoria de Noruega, con un gol en los últimos minutos que dio a su combinado el pase contra Costa de Marfil. Pese a adelantarse con tanto de Antonio Nusa, el equipo africano logró el empate en el 74. Haaland consiguió la victoria para Noruega en el '86. Los brasileños tampoco lo tuvieron fácil en los dieciseisavos de final. Empezaron perdiendo contra Japón y tuvieron que esperar hasta el ’96 para certificar la remontada y lograr el pase directo de ronda.

A pesar de que Brasil llega con la vitola de pentacampeona del Mundo, el duelo se presenta más que ajustado. De hecho, los noruegos pueden presumir de tener cogida la medida a los brasileños. En los últimos cuatro choques entre ambos, han empatado dos y han ganado los otros dos. Pero un Mundial es diferente y Brasil viene a hacer historia a éste, con Carlo Ancelotti en el banquillo. El italiano no podrá contar por lesión para el duelo con Paquetá ni con Raphinha. El que sí que se espera que salga de inicio es un Vinicius que quiere grabar su nombre en el podio de los máximos goleadores de este Mundial. Ya lleva cuatro goles.

Enfrente estará una Noruega que está dejando buenas sensaciones en este Mundial, con una ronda de grupos casi perfecta (solo perdió con Francia). Aun así, en entredicho está su frágil defensa, que ya ha encajado ocho tantos. Pero ahí está Haaland para contrarrestarlo. Lleva por el momento cinco goles, lo que le sitúa inmediatamente por detrás de Messi y Mbappé en la tabla de máximos artilleros de esta edición.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 5 de julio y madrugada del 6 de julio Octavos de final •Brasil - Noruega. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (EEUU) •México - Inglaterra. 02:00 horas (hora peninsular). Estadio de Ciudad de México (México)