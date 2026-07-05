Brasil - Noruega: duelo de goles entre Haaland y Vinicius

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Brasil y Noruega llegan a octavos después de unos esforzados dieciseisavos que ambas solventaron por 2 a 1. Los brasileños llegan con el susto en el cuerpo que les dejó Japón, a la que solo doblegaron en el último minuto de un partido en el que las sensaciones no fueron especialmente buenas. Los noruegos llegan tras ganar por primera vez una eliminatoria mundialista ante Costa de Marfil, así que saltan hoy al campo con la tranquilidad del deber cumplido. Sintetiza la situación de ambos nuestra compañera Alicia Arévalo.

Sobre el césped del estadio de Nueva York se dan cita dos de los máximos goleadores del Mundial. Erling Haaland, que en este torneo lleva cinco dianas, va a más de un gol por partido con su selección: ha marcado 60 goles en 53 partidos. Lleva una racha tan sorprendente como que ha marcado en los últimos 13 partidos oficiales con el combinado nacional. Aún más llamativo teniendo en cuenta que Noruega no deja de ser un equipo con muchas carencias. Sin duda, uno de esos jugadores de los que se dice que resuelve partidos.

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Por parte de Brasil, lidera la tabla de pichichis Vinicius, que con cuatro goles puede haber acallado un tanto las críticas que apuntan a que, a pesar de su cartel de icono mundial, no es capaz de rendir al máximo con su selección.

Haaland y Vinicius son dos grandes estrellas que están cumpliendo objetivos partido tras partido, como casi todas las que participan en el torneo: un vistazo a la tabla de mayores goleadores presenta a todos los habituales: Messi, Haaland, Mbappé, Kane, Vinicius y Cristiano Ronaldo se codean con Dembélé, Oyarzabal o Cunha.

Tener a dos atacantes entre los goleadores que marcan cada menos minutos, Cunha (un gol cada 78 minutos de juego) y Vinicius (cada 88), ha ayudado a Brasil a solventar los encuentros. Y eso que los de la verdeamarela rematan mucho menos que en otras citas mundialistas; solo lo han hecho 60 veces en cuatro partidos, la segunda cifra más baja desde 1966.

Con Haaland arriba recibiendo para los noruegos y Vinicius atacando desde el extremo izquierdo, las bandas cobran mucho protagonismo en el partido de hoy en el estadio de Nueva Jersey. Ahí tienen bastante que decir los laterales del combinado sudamericano. En el Mundial de 2026, Danilo y Douglas Santos han jugado prácticamente todos los minutos, pero su nivel no parece estar a la altura de Brasil, una selección de laterales míticos como Cafú o Carlos Alberto Torres por la derecha y Roberto Carlos, Marcelo o Nilton Santos por la izquierda.

Danilo, jugador del Flamengo de casi 35 años, y Santos, del Zenit ruso de 32 años, están teniendo problemas para dominar sus respectivas bandas. El siguiente gráfico muestra las zonas del campo en las que Brasil ha dominado con claridad en los cuatro partidos que lleva de torneo: en la zona de los laterales, el contrario toca más el balón que los de la Canarinha. Por la banda derecha del ataque noruego, la que defiende Santos, ataca Odegaard, un centrocampista de talla mundial que puede ser la clave europea para desbordar y hacerle llegar la pelota a Haaland.

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La estrategia de inicio de los seleccionadores Ancelotti y Solbakken se prevé determinante para ver quién pasa de ronda. Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de los brasileños supera los 900 millones de euros. El de los noruegos es de 590 millones de euros, aunque más de la mitad se atribuye a sus tres estrellas: Haaland del City, Odegaard del Arsenal y Larsen del Crystal Palace. En el imaginario colectivo, un enfrentamiento entre Noruega y Brasil tiene un claro favorito. Aunque esta vez ha llegado Haaland.