Cuatro campeonas del mundo, frente a frente: así quedan las semifinales del Mundial 2026 de fútbol
- Por tercera vez en la historia de la Copa Mundial se plantan cuatro selecciones con al menos una estrella bordada
- Francia - España en directo, martes 14 a las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play
- Inglaterra - Argentina en directo, miércoles 15 a las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play
El Mundial 2026 de fútbol ya tiene configurado su cuadro de honor con los cuatro semifinalistas: España, Francia, Inglaterra y Argentina. 16 años después, la selección española vuelve a presentarse en la última semana del torneo, la más codiciada por todas durante todo el mes. Los dos partidos quedan así: Francia - España, martes 14 de julio en Dallas a las 21:00 horas peninsulares; Inglaterra - Argentina, miércoles 15 en Atlanta a la misma hora, ambos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play.
Por tercera vez en la historia de las Copas del Mundo llegan a esta fase cuatro campeonas, cuatro equipos con una o más estrellas bordadas en su camiseta. Esa situación no se ha dado más que en dos ocasiones con anterioridad: en México 1970 llegaron Brasil contra Uruguay e Italia contra Alemania; Brasil e Italia fueron las finalistas y la 'canarinha' ganó su tercer Mundial con un equipo de ensueño, en el que brillaba por encima de todos 'O Rei' Pelé.
La siguiente ocasión fue en el Mundial de Italia de 1990. Los anfitriones jugaron contra Argentina y la entonces República Federal de Alemania contra Inglaterra. La albiceleste se presentó en la final con Maradona de estrella ante la 'Manschaaft', pero no pudo revalidar el título que defendía desde México 1986. Ahora también se presenta como defensor de la corona, que como 'rey' luce en la cabeza visible de Leo Messi.
Francia - España, la revancha de la revancha
Kylian Mbappé quiere la revancha frente a Messi. El capitán de la selección de Francia, viene pisándole los talones en el terreno goleador, igualados ambos a ocho en el presente Mundial y sólo uno por detrás en el cómputo global de todas las Copas Mundiales. Pero primero tiene por delante otra revancha, la semifinal contra una España que ya le ha amargado la existencia en los últimos torneos de selecciones.
La selección española llega pletórica de moral, estableciendo paralelismos con su actual devenir en el torneo y el de 2010, en el que logró su primer y único Mundial de fútbol. Francia asusta por sus números en ataque, pero esta España también se ha ganado el respeto por su juego colectivo, su gran defensa con un solo gol encajado en seis partidos y los antecedentes inmediatos entre ambos equipos: 2-1 en semifinales de la Eurocopa 2024 y 5-4 en semifinales de la Nations League 2025.
En ambos partidos marcó Lamine Yamal, dos en el segundo y un golazo en el primero, de quien la afición española espera su mejor versión, incluso después de haberse llevado el 'MVP' en dos ocasiones en las eliminatorias disputadas hasta la fecha y haber anotado un único gol. El duelo con Mbappé por ser la estrella del partido y del Mundial está servido.
Inglaterra - Argentina, cuentas pendientes de siempre más allá del fútbol
Hace ya 40 años del duelo entre Argentina e Inglaterra del Mundial de México 1986. La Guerra de Las Malvinas dejó muertos por los que llorar y una herida en el orgullo patrio. A falta de revancha bélica, el país puso su autoestima en las manos de Diego Armando Maradona. 'El Pelusa', considerado ya entonces el mejor futbolista de su tiempo, lideró una 'vendetta' al más puro estilo napolitano -ya militaba entonces en el club italiano- y lo de dejarlo en sus manos fue literal... el gol de 'la mano de Dios'. Pero también fue la semifinal del gol más maradoniano de la historia, el del 'Barrilete Cósmico'. Ese fue más legal y más bello.
“Visto en #Estadio2Mundial— Teledeporte (@teledeporte) June 11, 2026
📺 Hace ya la friolera de 40 años el Estadio Azteca fue testigo de dos de los goles más icónicos del #MundialRTVE #CopaMundialFIFA
La 'mano de Dios' y el 'barrilete cósmico' ¿Con cuál te quedas? 🧐 pic.twitter.com/nWuXzcxDZp“
Aquella selección argentina acabó siendo la campeona. Si la afición española sueña con los paralelismos, también lo hace la albiceleste después de un Mundial que empezó plácidamente para Messi y compañía y se ha acabado endureciendo en las eliminatorias, con prórroga incluida ante Suiza y remontada antes contra Egipto. Tampoco le ha ido mal a Inglaterra en lo que a sufrimiento se refiere, plantándose en semifinales después de remontar a Noruega con doblete de Jude Bellingham y sufrir con uno menos el asedio de México en octavos.
Mención especial merece el media punta inglés, que se está reivindicando en este Mundial después de una temporada gris en el Real Madrid. Si los ocho goles de Messi y Mbappé son dignos de mención, sobre todo por ser más que partidos jugados, qué decir de los del tándem Bellingham y Harry Kane, que con su 6+6 llevan 12 de los 13 goles de su selección en todo el torneo.