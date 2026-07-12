Cuatro campeonas del mundo, frente a frente: así quedan las semifinales del Mundial 2026 de fútbol

El Mundial 2026 de fútbol ya tiene configurado su cuadro de honor con los cuatro semifinalistas: España, Francia, Inglaterra y Argentina. 16 años después, la selección española vuelve a presentarse en la última semana del torneo, la más codiciada por todas durante todo el mes. Los dos partidos quedan así: Francia - España, martes 14 de julio en Dallas a las 21:00 horas peninsulares; Inglaterra - Argentina, miércoles 15 en Atlanta a la misma hora, ambos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play.

Por tercera vez en la historia de las Copas del Mundo llegan a esta fase cuatro campeonas, cuatro equipos con una o más estrellas bordadas en su camiseta. Esa situación no se ha dado más que en dos ocasiones con anterioridad: en México 1970 llegaron Brasil contra Uruguay e Italia contra Alemania; Brasil e Italia fueron las finalistas y la 'canarinha' ganó su tercer Mundial con un equipo de ensueño, en el que brillaba por encima de todos 'O Rei' Pelé.

La siguiente ocasión fue en el Mundial de Italia de 1990. Los anfitriones jugaron contra Argentina y la entonces República Federal de Alemania contra Inglaterra. La albiceleste se presentó en la final con Maradona de estrella ante la 'Manschaaft', pero no pudo revalidar el título que defendía desde México 1986. Ahora también se presenta como defensor de la corona, que como 'rey' luce en la cabeza visible de Leo Messi.