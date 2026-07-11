Mr. Row Row, el hombre tras la celebración más viral del Mundial: "Nos llevaremos el trofeo remando hasta Noruega"

Si hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo en este Mundial ha sido el de la afición noruega remando allá donde va, ya sea dentro de un estadio, en Times Square o Miami Beach. Los lugares más icónicos de Estados Unidos ya han disfrutado con el desembarco vikingo con una coreografía que nació de la mente de un profesor de primaria noruego.

A Ole Froystad, alias 'Mr. Row Row', le ha cambiado la vida. En apenas un mes ha sumado 130.000 nuevos seguidores en sus redes sociales y su fama se ha disparado de forma fulgurante. En solo cinco minutos, los que pasan entre nuestro encuentro con él en Miami Beach y el comienzo de nuestra entrevista, recibe hasta 15 peticiones de fotos de aficionados noruegos.

"Esto es una locura", nos asegura Froystad, que vive en una nube desde que llegó al Mundial, donde sigue a su selección allá donde va y no espera otra cosa que una victoria de Noruega este sábado contra Inglaterra en Miami: "el siguiente 'Row' va a ser en Atlanta". Allí jugaría las semifinales Noruega si sigue adelante, siempre junto a su fiel afición de la mano, tras conquistar ciudades como Boston, Nueva York, Dallas o la propia Miami. Y no se queda ahí la cosa: "Jugaremos las semifinales, llegaremos a la final y nos llevaremos el trofeo remando hasta Noruega", afirma.