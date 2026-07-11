Mr. Row Row, el hombre tras la celebración más viral del Mundial: "Nos llevaremos el trofeo remando hasta Noruega"
- Ole Froystad, alias Mr. Row Row, está asombrado por el éxito de su idea: "Es una locura"
- El famoso 'Row' está inspirado en los vikingos: "Remaban antes de ir a la batalla, y ahora lo hacen nuestros futbolistas"
Si hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo en este Mundial ha sido el de la afición noruega remando allá donde va, ya sea dentro de un estadio, en Times Square o Miami Beach. Los lugares más icónicos de Estados Unidos ya han disfrutado con el desembarco vikingo con una coreografía que nació de la mente de un profesor de primaria noruego.
A Ole Froystad, alias 'Mr. Row Row', le ha cambiado la vida. En apenas un mes ha sumado 130.000 nuevos seguidores en sus redes sociales y su fama se ha disparado de forma fulgurante. En solo cinco minutos, los que pasan entre nuestro encuentro con él en Miami Beach y el comienzo de nuestra entrevista, recibe hasta 15 peticiones de fotos de aficionados noruegos.
"Esto es una locura", nos asegura Froystad, que vive en una nube desde que llegó al Mundial, donde sigue a su selección allá donde va y no espera otra cosa que una victoria de Noruega este sábado contra Inglaterra en Miami: "el siguiente 'Row' va a ser en Atlanta". Allí jugaría las semifinales Noruega si sigue adelante, siempre junto a su fiel afición de la mano, tras conquistar ciudades como Boston, Nueva York, Dallas o la propia Miami. Y no se queda ahí la cosa: "Jugaremos las semifinales, llegaremos a la final y nos llevaremos el trofeo remando hasta Noruega", afirma.
"El 'Row' es de todos, es del pueblo noruego"
Este viernes, en la previa de los primeros cuartos de final de un Mundial de la historia noruega, su afición ha tomado la mítica Miami Beach con sus remeros y sus cánticos. "Esto es maravilloso, la idea fue mía, pero no sería nada sin los aficionados y su energía. El 'Row' es de todos, es del pueblo noruego", nos cuenta un Froystad alucinado con el desmesurado éxito de su idea: "Es mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, es una locura".
Este aficionado, que le propuso su idea al principal grupo de animación noruego, solo quería encontrar una manera simbólica y divertida de identificar a su afición: "La idea surge hace diez años, quería que estuviese relacionado con los vikingos, que fuera algo cultural vinculado con Noruega. Lo que hemos conseguido es porque estamos remando bien, es lo que hacían los vikingos antes de ir a la batalla. Navegaban y luego remaban en botes hacia la orilla para ir a la batalla. Eso es lo que hacen los chicos en el campo antes de enfrentarse al equipo rival, y nosotros también con ellos".
Cuatro semanas después, su idea ha dado la vuelta al mundo e incluso ha llegado a las fiestas de San Fermín, donde hemos visto a toda una plaza de toros remando en Pamplona de la mano de nuestro compañero Egoitz Txurruka. "España es increíble, me encanta que todo el mundo lo esté haciendo ¿me invitais a San Fermín?", nos dice Mr. Row Row tras ver el video.
Un movimiento que arrasa por el mundo y que ha conquistado del Mundial de la mano de una selección que está haciendo historia y que afronta hipermotivada el cruce contra Inglaterra, donde aspira a jugar unas semifinales del Mundial: "Yo creo que se puede, por la unión del equipo con la gente", señala Ole, feliz por vivir, remo a remo, una de las grandes aventuras de su vida.