España normaliza lo extraordinario: las claves de su histórico cambio de estatus en el fútbol de selecciones

Hasta hace menos de dos décadas, España no tenía un lugar privilegiado en la historia del fútbol de selecciones. En sus vitrinas solo aparecía un título del que pocos tenían recuerdos: el de la Eurocopa de 1964 conquistada ante la ya desaparecida Unión Soviética. El techo histórico en los Mundiales estaba en los cuartos de final, un obstáculo que parecía insuperable y contra el que la Roja se daba de bruces una y otra vez.

La Eurocopa 2008 lo cambió todo. Dieciocho años después de aquel campeonato disputado en Austria y Suiza, la Roja ha ganado tres Eurocopas (contando aquella), un Mundial y una Nations League; ha sido subcampeona en otras dos ediciones de este último torneo y, de momento, ha vuelto a plantarse en el penúltimo escalón de una Copa del Mundo. Ninguna selección se acerca a lo conseguido por la nuestra en este periodo de tiempo.

Una generación 'malacostumbrada' al éxito Los más jóvenes ya se han acostumbrado a tocar metal o a llegar lejos. Piensan que lo normal es que España esté siempre entre las mejores. Quizás no lo disfrutan o lo valoran tanto como los más veteranos del lugar, que tuvieron que vagar por el desierto durante décadas esperando éxitos. La victoria ante Bélgica supuso derribar el muro de los cuartos de final por segunda vez en la historia, pero se percibe como algo ordinario por muchos aficionados. Todo por 'culpa' de dos generaciones brillantes que han colocado a España en la cima del fútbol y han 'malacostumbrado' a la mía. Merino vuelve a aparecer en el momento exacto y empuja a España hacia las semifinales del Mundial AMANDA RAMOS Las generaciones de mis abuelos o mis padres estaban habituadas a quedarse a las puertas del éxito. España jugaba bien y prometía en muchos torneos, pero por unos factores u otros siempre se quedaba en el camino. El penalti de Eloy ante Bélgica en el Mundial de México 1986, el codazo de Tassotti a Luis Enrique en el Mundial de EE.UU. 1994, el penalti de Raúl en la Eurocopa de Países Bajos y Bélgica 2000, el arbitraje de Al-Ghandour en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002... Estos son solo algunos de los ejemplos más dolorosos de una dinámica negativa prolongada en el tiempo. Una tendencia que se ha invertido en los últimos dieciocho años y que nació en 2008 con la generación dorada que ganó dos Eurocopas y un Mundial en cuatro años. Parecía que aquel hito era inalcanzable, pero esta selección está camino de acercarse. 05.03 min Cruel eliminación de España ante Corea (Corea-Japón'02) Es cierto que entre una y otra hornada también ha habido decepciones. Sin ir más lejos, hacía dieciséis años que España no alcanzaba los cuartos de final en una Copa del Mundo. Los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 y también la Eurocopa de Francia 2016 nos devolvieron a nuestra cruda realidad histórica, pero esta generación se ha empeñado en demostrar que la época de las penurias ya pasó, que España es una potencia futbolística mundial asentada. En cinco años, la selección española ha ganado una Eurocopa y una Nations League, ha llegado a las semifinales de otro Campeonato de Europa y a dos finales de la Nations. Ahora, se ha plantado en 'semis' de un Mundial por segunda vez en su historia. Es un hito histórico, aunque a algunos de los más noveles les parezca normal o incluso insuficiente. La Roja ha normalizado lo extraordinario. En este periodo, han salido estrellas mundiales, como lo fueron Casillas, Xavi, Iniesta o Villa en la selección campeona del mundo en 2010 o como lo son Lamine Yamal, Pedri o Rodri en esta, solo por poner algunos ejemplos. Hablamos de jugadores referencia en todo el planeta, de nominados al Balón de Oro y, en el caso de Rodri, de incluso premiados con este galardón. Rodri gana el Balón de Oro y derriba el muro que otros futbolistas españoles no pudieron alcanzar JOSÉ LUIS MONEO Un éxito que también se ha repetido en el fútbol femenino, donde España es la vigente campeona del mundo y de la Nations League y la actual subcampeona de Europa tras años y años sin acercarse a la gloria. El dominio es más amplio si cabe si nos vamos al plano individual, y es que los últimos cinco Balones de Oro llevan la bandera española: dos de Alexia Putellas (2021 y 2022) y tres de Aitana Bonmatí (2023, 2024 y 2025).