No te pierdas 'Comenta que sales': canallismo y fútbol para disfrutar del España - Bélgica

Espana ya está en cuartos. Hace no tanto nos daban mucho miedo pero ahora la cosa ha cambiado. Nuestro rival es Bélgica, con la que tenemos una cuenta pendiente de hace... 40 años. El pitido inicial será a las 21:00 horas de este viernes 10 de julio, desde el estadio de Los Ángeles (EEUU). España vuelve a la meca del cine y para calentar el encuentro RTVE Play ha preparado un proguna programación digna de los Oscar. El plato fuerte de la jornada llega con una nueva edición de Comenta que sales, que arrancará a las 20:00 horas con la previa del encuentro y que ofrecerá una locución alternativa del partido, desde las 21:00 horas, en Playz, el canal digital joven de RTVE.

El programa más futbolero, cómico e irreverente de la plataforma digital de RTVE regresa con los mejores protagonistas: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Javier Nácher y La Sotanita. A los que se sumarán un trío magnífico de expertos: Juan Corellano, Rubén Uría y Rubén Sánchez.

A fundir a los belgas Que Bélgica no nos engañe con una cultura gastronómica digna de un chaval del 19 años. Llegan al partido muy fuertes y han conseguido lo que tanto le gusta a Trump, deportar a un equipo de su propio país. Darío Eme Hache nos animará a vivir con ilusión y la máxima emoción el encuentro. La selección belga parecía un pan sin sustancia pero contra Senegal espabiló y llega con la flechita hacia arriba después de eliminar a los USA. Los veteranos Courtois, De Bruyne y Lukaku quieren repetir el éxito de Rusia 2018, cuando fueron terceros. Pero claro, España está enfrente. Durante la previa del partido, los expertos analizarán los partidos que se han disputado hasta ahora de los octavos de final y los apasionantes cuartos que se presentan. Para empezar, el resultado del Francia-Marruecos y también habrá tiempo para comentar el Inglaterra-Noruega y el Argentina-Suiza. Por supuesto, repasarán las alineaciones que presentarán ambas selecciones y cómo llegan los equipos de Luis de la Fuente y Rudi García al encuentro. Lucía Borro testeará el nivel de conocimiento que tienen los presentes sobre Bélgica y su cultura. Mientras, La Sotanita preparará un plato típico belga, ¿con qué sorprenderá esta vez?