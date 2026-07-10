Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 10 de julio

España vuelve a escena esta tarde. Bélgica es el rival de la selección española y ambas se verán las caras a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Los Ángeles, en el encuentro retransmitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play.

Los cuartos de final han sido históricamente una barrera para La Roja. Sin embargo, en las últimas décadas, ha logrado romper ese techo en varias ocasiones. Y cuando ha conseguido pasar esta ronda, ha acabado alzándose con el trofeo. La última ocasión, en 2024, en Alemania. Enfrente, una Bélgica con la que, casualmente, España ya se vio las caras en unos cuartos de final de una Copa del Mundo hace exactamente 40 años. Fue en México ’86 y, en aquella ocasión, los penaltis impidieron al equipo de Miguel Muñoz acceder a las semifinales, donde esperaba la Argentina de Maradona.

Cuatro décadas después, La Roja llega como favorita al encuentro, especialmente tras el juego desplegado en los últimos duelos, como sucedió contra Austria. Contra Portugal, hubo que esperar a que en el minuto 91 Mikel Merino sellara el pase con un gol que pasará a la historia del combinado absoluto nacional. Para este encuentro, Yeremi será la única baja para Luis de la Fuente, que ya podrá contar si lo considera con Nico Williams, recuperado tras su lesión contra Uruguay.

Profundidad ofensiva y solidez defensiva caracterizan a esta selección que tendrá enfrente a una Bélgica que ha ido de menos a más en este Mundial y que sorprendió con un contundente 1-4 frente a la anfitriona EEUU. Dos empates y una victoria ante Nueva Zelanda fueron su carta de servicios en la fase de grupos y solo en los minutos finales logró remontar el 0-2 con el que Senegal amenazaba con eliminarle en dieciseisavos. Fijo en el equipo de Rudi García será nuevamente un gran conocido para la afición española: el guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois.

RTVE se está volcando con la selección en el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Para el encuentro, RTVE Play ha preparado una programación especial que incluye el videopódcast más futbolero Fútbol de calle, desde las 19:00 horas y el programa futbolero más alternativo Comenta que sales, desde las 20:00 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 10 de julio Cuartos de final •España - Bélgica. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Los Ángeles (EEUU)