Yolanda Flecha y Patricia Alonso, nuevas editoras de Infancia y Adolescencia de RTVE

RTVE da a conocer a sus nuevas editoras de Infancia y Adolescencia, figuras orientadas a reforzar la protección, la calidad y la representación responsable de niños, niñas y adolescentes en los contenidos audiovisuales y digitales de la Corporación. Yolanda Flecha será la editora de Infancia y Adolescencia para TVE y RNE, mientras que Patricia Alonso asumirá esta función en el ámbito digital. El trabajo de ambas se integrará en la actividad del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, presentado el pasado 12 de junio en el Auditorio de Prado del Rey.

Yolanda Flecha cuenta con una trayectoria de casi tres décadas en RTVE desde su ingreso en 1998, periodo en el que ha desarrollado su labor periodística tanto en informativos como en programas. En la actualidad, forma parte del equipo del espacio cultural ‘Atención Obras’, en La 2. Asimismo, en la radio pública dirige y presenta ‘Educar para la paz’, en Radio 5, un espacio centrado en la educación emocional, con especial atención a la infancia y la adolescencia, que lleva más de diez años en antena. También dirige y presenta el pódcast ‘Educando Emociones’, en RNE Audio, enfocado en estos mismos contenidos.

Patricia Alonso es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una trayectoria de más de veinte años en RTVE, desarrollada principalmente en el ámbito digital. Tras su paso por la Oficina de la Defensora de la Audiencia, desde 2017 forma parte del equipo que puso en marcha Playz, el canal digital joven de RTVE, que actualmente coordina, junto con la producción ejecutiva de contenidos originales de RTVE Play.